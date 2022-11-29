https://sputnikarabic.ae/20221129/وكالة-الطاقة-الدولية-على-أوبك-التفكير-في-الاقتصاد-العالمي-الهش-عند-مناقشة-زيادة-خفض-الإنتاج-1070669615.html

وكالة الطاقة الدولية: على "أوبك+" التفكير في "الاقتصاد العالمي الهش" عند مناقشة زيادة خفض الإنتاج

وكالة الطاقة الدولية: على "أوبك+" التفكير في "الاقتصاد العالمي الهش" عند مناقشة زيادة خفض الإنتاج

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على "أوبك+" أن تأخذ في الاعتبار الحالة "الهشة للغاية" للاقتصاد العالمي، عند مناقشة إجراء تخفيضات أكبر... 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T16:34+0000

2022-11-29T16:34+0000

2022-11-29T16:34+0000

العالم

أسعار النفط اليوم

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وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مقابلة: "سيكون من المهم للغاية أن تنظر دول "أوبك+" في الوضع الاقتصادي العالمي الهش للغاية، فبعض عملائهم الرئيسيين على وشك الانزلاق إلى الركود"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وأضاف أنه يتعين على الوزراء الذين سيجتمعون في نهاية الأسبوع الحالي الإحاطة علما بالأوضاع في الدول النامية.ولا تزال أسعار النفط العالمية مرتفعة، مما يؤجج التضخم ويفرض رياحا معاكسة للنشاط الاقتصادي، ومع ذلك، أعلن تحالف "أوبك+" بقيادة المملكة العربية السعودية عن خفض الإنتاج خلال الشهر الحالي والمقبل، وهي خطوة يريد بيرول من المنظمة إعادة النظر فيها.ودافع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن تخفيضات "أوبك+"، قائلا على هامش قمة المناخ (كوب 27)، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، خلال الشهر الجاري، إنها ضرورية لتعويض "الشكوك" الاقتصادية الشديدة.وأشار إلى أن منظمة "أوبك" خفضت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، توقعات النمو في الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا في عام 2022، وبنسبة 0.4 مليون برميل يوميا في عام 2023.وتسجل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة منذ بداية 2022، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية ومواصلة تنفيذ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ أواخر فبراير/ شباط، إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا شملت قطاعي النفط والغاز، الأمر الذي شكل ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو.

https://sputnikarabic.ae/20221111/وزير-الطاقة-السعودي-منظمة-أوبك-ستظل-حذرة-بشأن-إنتاج-النفط-1070077341.html

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العالم, أسعار النفط اليوم