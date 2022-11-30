https://sputnikarabic.ae/20221130/أبو-الغيط-يجب-على-العرب-أن-يتضامنوا-لحماية-أمنهم-المائي-1070701080.html

أبو الغيط: يجب على العرب أن يتضامنوا لحماية أمنهم المائي

أبو الغيط: يجب على العرب أن يتضامنوا لحماية أمنهم المائي

قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إنه يجب على العرب أن يتضامنوا لضمان أمنهم المائي، مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح قضية أمن قومي. 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T14:10+0000

2022-11-30T14:10+0000

2022-11-30T14:10+0000

العالم العربي

جامعة الدول العربية

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جاء ذلك في كلمة أبو الغيط، اليوم الأربعاء، التي وجهها إلى المؤتمر العربي الـ 4 للمياه، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.ولفت أمين عام جامعة الدول العربية إلى أن العالم العربي يواجه وضعا غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية، ووجود نسبة كبيرة من مصادر المياه العربية خارج المنطقة.وقال أبو الغيط إنه يجب أن يكون هناك تضامن عربي لحماية الحقوق السيادية المائية لجميع الدول وضمان الأمن الغذائي العربي.وأوضح أن المجلس الوزاري العربي للمياه الذي تم إنشاؤه منذ 2009 لديه خبرة كبيرة في هذا المجال ستساهم في تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن المائي بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، ضمن أجندة التنمية المستدامة بالمنطقة.وأكد أمين عام الجامعة العربية على ضرورة تحقيق الكفاءة والإنتاجية والاستدامة فيما يتعلق بقضية المياه، مشيرا إلى فعالية المشاركة العربية في الاستحقاقات الدولية.وأوضح أبو الغيط أن قرارات قمة المناخ "كوب 27"، التي استضافتها مصر تمثل فرصة لمواكبة الجهود الدولية في هذا الإطار.

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العالم العربي, جامعة الدول العربية