https://sputnikarabic.ae/20221130/إيران-أي-دولة-لا-تتماشى-مع-النهج-السياسي-الغربي-يتهمونها-بانتهاك-حقوق-الإنسان-ودعم-الإرهاب-1070687069.html

إيران: أي دولة لا تتماشى مع النهج السياسي الغربي يتهمونها بانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب

إيران: أي دولة لا تتماشى مع النهج السياسي الغربي يتهمونها بانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب

أشاد مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، بتنظيم قطر لكأس العالم 2022. 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T09:54+0000

2022-11-30T09:54+0000

2022-11-30T09:54+0000

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وقالت السفارة الإيرانية في الدوحة، إن "باقري كني امتدح في لقاء مع نظيره القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، تنظيم قطر لمباريات كأس العالم 2022 وبذلها جهودا مميزة لإنجاح الحدث"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضافت: "في هذا اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية"، مؤكدة أن باقري أشار إلى النزعة الاستغلالية والأحادية الجانب للغربيين في مختلف القضايا الدولية، بما في ذلك الإرهاب وحقوق الإنسان".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحث، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مهنأ أمير قطر بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، مشيدا بحسن التنظيم.واستعرض الجانبان، عبر المحادثة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها ودعمها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك.كما بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره القطري محمد بن ​عبد الرحمن آل ثاني​، قضية العودة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي.وأفادت وكالة الطلبة الإيرانية "إسنا"، بأن "وزير الخارجية القطري محمد بن ​عبد الرحمن آل ثاني​ تلقى، مساء يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من نظيره الايراني ​حسين أمير عبد اللهيان​".وأوضحت الوكالة أن الجانبين "ناقشا، خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة، واستعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب آخر الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس ​العالم​ قطر 2022".وكان عبد اللهيان أكد عزم بلاده على تطوير العلاقات مع قطر، وضرورة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة إبراهيم رئيسي للدوحة، وزيارة تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر لطهران.وأفادت وكالة "إرنا" بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال استقباله في العاصمة، طهران، وفد وزارة الخارجية القطرية برئاسة محمد بن عبد العزيز الخليفي، نائب وزير الخارجية للشؤون الإقليمية.وبحث عبد اللهيان مع ضيفه القطري مختلف القضايا الثنائية والتطورات الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، حيث شددا على أهمية تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة وتطورها.

https://sputnikarabic.ae/20221128/إيران-وقطر-تؤكدان-على-ضرورة-تعزيز-العلاقات-الثنائية-في-مختلف-المجالات-1070636621.html

https://sputnikarabic.ae/20221114/إيران-وقطر-تناقشان-مستجدات-مفاوضات-الاتفاق-النووي-والاستعدادات-لبطولة-كأس-العالم-2022-1070172544.html

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