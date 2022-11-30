https://sputnikarabic.ae/20221130/إيران-تعلن-ترحيبها-بدور-العراق-في-المعادلات-الإقليمية-1070695980.html
إيران تعلن ترحيبها بدور العراق في المعادلات الإقليمية
إيران تعلن ترحيبها بدور العراق في المعادلات الإقليمية
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترحب بدور العراق البناء في المعادلات الإقليمية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:47+0000
2022-11-30T11:47+0000
2022-11-30T11:47+0000
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وقال عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، حول مباحثاته مع رئيس وزراء العراق: "التقيت اليوم في طهران بالسيد السوداني رئيس وزراء العراق المحترم. يحظى باحترامنا كممثل للحكومة والشعب العراقي العظيم".وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على تعزيز العلاقات مع العراق وترحب بدوره البناء في المعادلات الإقليمية".وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن العلاقات الممتازة بين البلدين تظهر الرؤية الاستراتيجية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20221129/خامنئي-إيران-مستعدة-لحماية-العراق-ممن-يريد-زعزعة-أمنه-واستقراره-1070668588.html
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران تعلن ترحيبها بدور العراق في المعادلات الإقليمية
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده ترحب بدور العراق البناء في المعادلات الإقليمية.
وقال عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، حول مباحثاته مع رئيس وزراء العراق: "التقيت اليوم في طهران بالسيد السوداني رئيس وزراء العراق المحترم. يحظى باحترامنا كممثل للحكومة والشعب العراقي العظيم".
وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على تعزيز العلاقات مع العراق وترحب بدوره البناء في المعادلات الإقليمية".
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن العلاقات الممتازة بين البلدين تظهر الرؤية الاستراتيجية المشتركة.