https://sputnikarabic.ae/20221130/اشتعال-النيران-في-صهاريج-نفط-بمنطقة-بريانسك-الروسية-1070678583.html
اشتعال النيران في صهاريج نفط بمنطقة بريانسك الروسية
اشتعال النيران في صهاريج نفط بمنطقة بريانسك الروسية
قال حاكم ولاية بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن صهريجا يحتوي على منتجات نفطية اشتعلت فيه النيران، اليوم الأربعاء، في منطقة سورازسكي بمنطقة بريانسك الروسية... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T03:42+0000
2022-11-30T03:42+0000
2022-11-30T03:42+0000
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوغوماز على حسابه بموقع تلغرام، "في منطقة سورازسكي، هناك صهريج يحتوي على منتجات بترولية تشتعل فيه النيران".وأضاف، "تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ في الموقع. تبلغ مساحة الحريق 1800 متر مربع".وتابع، أن 80 شخصا و30 وحدة من المعدات، بما في ذلك قطار إطفاء، كانوا يطفئون الحريق. كما أرسلت وزارة الطوارئ الروسية طاقما متنقلا جوا إلى الموقع.ولفت الحاكم إلى إنه لا توجد معلومات فورية عن الإصابات.
https://sputnikarabic.ae/20221130/صفارات-الإنذار-تدوي-في-منطقتين-بأوكرانيا-1070678254.html
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أخبار روسيا اليوم
اشتعال النيران في صهاريج نفط بمنطقة بريانسك الروسية
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قال حاكم ولاية بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن صهريجا يحتوي على منتجات نفطية اشتعلت فيه النيران، اليوم الأربعاء، في منطقة سورازسكي بمنطقة بريانسك الروسية وتبلغ مساحة الحريق 1800 متر مربع.
وقال بوغوماز على حسابه بموقع تلغرام، "في منطقة سورازسكي، هناك صهريج يحتوي على منتجات بترولية تشتعل فيه النيران
".
وأضاف، "تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ في الموقع. تبلغ مساحة الحريق 1800 متر مربع".
وتابع، أن 80 شخصا و30 وحدة من المعدات، بما في ذلك قطار إطفاء، كانوا يطفئون الحريق. كما أرسلت وزارة الطوارئ الروسية طاقما متنقلا جوا إلى الموقع.
ولفت الحاكم إلى إنه لا توجد معلومات فورية عن الإصابات.