عربي
https://sputnikarabic.ae/20221130/اشتعال-النيران-في-صهاريج-نفط-بمنطقة-بريانسك-الروسية-1070678583.html
اشتعال النيران في صهاريج نفط بمنطقة بريانسك الروسية
اشتعال النيران في صهاريج نفط بمنطقة بريانسك الروسية
قال حاكم ولاية بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن صهريجا يحتوي على منتجات نفطية اشتعلت فيه النيران، اليوم الأربعاء، في منطقة سورازسكي بمنطقة بريانسك الروسية... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T03:42+0000
2022-11-30T03:42+0000
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102143/63/1021436386_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_acaaf6b12569a424ff7d3fb6d0b5ea3e.jpg
وقال بوغوماز على حسابه بموقع تلغرام، "في منطقة سورازسكي، هناك صهريج يحتوي على منتجات بترولية تشتعل فيه النيران".وأضاف، "تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ في الموقع. تبلغ مساحة الحريق 1800 متر مربع".وتابع، أن 80 شخصا و30 وحدة من المعدات، بما في ذلك قطار إطفاء، كانوا يطفئون الحريق. كما أرسلت وزارة الطوارئ الروسية طاقما متنقلا جوا إلى الموقع.ولفت الحاكم إلى إنه لا توجد معلومات فورية عن الإصابات.
https://sputnikarabic.ae/20221130/صفارات-الإنذار-تدوي-في-منطقتين-بأوكرانيا-1070678254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102143/63/1021436386_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b9e299af60c257f4837e64dab16907e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا اليوم

اشتعال النيران في صهاريج نفط بمنطقة بريانسك الروسية

03:42 GMT 30.11.2022
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministryإطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
تابعنا عبرTelegram
قال حاكم ولاية بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن صهريجا يحتوي على منتجات نفطية اشتعلت فيه النيران، اليوم الأربعاء، في منطقة سورازسكي بمنطقة بريانسك الروسية وتبلغ مساحة الحريق 1800 متر مربع.
وقال بوغوماز على حسابه بموقع تلغرام، "في منطقة سورازسكي، هناك صهريج يحتوي على منتجات بترولية تشتعل فيه النيران".
وأضاف، "تعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ في الموقع. تبلغ مساحة الحريق 1800 متر مربع".
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في منطقتين بأوكرانيا
02:35 GMT
وتابع، أن 80 شخصا و30 وحدة من المعدات، بما في ذلك قطار إطفاء، كانوا يطفئون الحريق. كما أرسلت وزارة الطوارئ الروسية طاقما متنقلا جوا إلى الموقع.
ولفت الحاكم إلى إنه لا توجد معلومات فورية عن الإصابات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала