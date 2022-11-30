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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/البرلمان-التشيكي-يسمح-للجنود-الأوكران-بالبقاء-في-البلاد-للتدريب-1070677981.html
البرلمان التشيكي يسمح للجنود الأوكران بالبقاء في البلاد للتدريب
البرلمان التشيكي يسمح للجنود الأوكران بالبقاء في البلاد للتدريب
وافق برلمان جمهورية التشيك على بقاء الجنود الأوكرانيين في البلاد أثناء تلقيهم التدريب، وكذلك نشر جنود تشيكيين في دول أخرى لتدريب الجيش الأوكراني، حسبما أفاد... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T02:02+0000
2022-11-30T02:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التشيك
أخبار التشيك
أخبار أوكرانيا
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وبحسب التقرير، وافق نواب البرلمان على القرار بأغلبية الأصوات، حيث سيتم تدريب الجنود الأوكرانيين في منطقة التدريب العسكري في ليبافا، كما يعقد ما مجموعه خمس دورات تدريبية مدتها أربعة أسابيع حتى نهاية عام 2023، يشارك فيها حوالي 800 جندي أوكراني.وقال التقرير إن حزب "الحرية والديمقراطية"، وهو حزب سياسي يميني شعبوي في جمهورية التشيك، صوت ضد القرار.علاوة على ذلك، وافق البرلمان على نشر 55 جنديا تشيكيا في دول أخرى لتدريب الجيش الأوكراني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.بالإضافة إلى ذلك، وافق المشرعون في البلاد على استمرار مشاركة الجيش التشيكي في مهمة الناتو في العراق في عامي 2023 و2024 ونشر 40 من ضباط الشرطة العسكرية في كوسوفو، حيث سيتم دمجهم في الوحدة المتخصصة متعددة الجنسيات في إيطاليا، من يوليو 2023 حتى نهاية عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-الأقمار-الصناعية-المستخدمة-ضد-روسيا-في-أوكرانيا-قد-تصبح-أهدافا-مشروعة-1070677667.html
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التشيك, أخبار التشيك, أخبار أوكرانيا
التشيك, أخبار التشيك, أخبار أوكرانيا

البرلمان التشيكي يسمح للجنود الأوكران بالبقاء في البلاد للتدريب

02:02 GMT 30.11.2022
© AP Photo / Petr David Josekالبرلمان التشيكي يسمح للجنود الأوكرانيين بالبقاء في البلاد للتدريب
البرلمان التشيكي يسمح للجنود الأوكرانيين بالبقاء في البلاد للتدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Petr David Josek
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وافق برلمان جمهورية التشيك على بقاء الجنود الأوكرانيين في البلاد أثناء تلقيهم التدريب، وكذلك نشر جنود تشيكيين في دول أخرى لتدريب الجيش الأوكراني، حسبما أفاد راديو التشيك، أمس الثلاثاء.
وبحسب التقرير، وافق نواب البرلمان على القرار بأغلبية الأصوات، حيث سيتم تدريب الجنود الأوكرانيين في منطقة التدريب العسكري في ليبافا، كما يعقد ما مجموعه خمس دورات تدريبية مدتها أربعة أسابيع حتى نهاية عام 2023، يشارك فيها حوالي 800 جندي أوكراني.
وقال التقرير إن حزب "الحرية والديمقراطية"، وهو حزب سياسي يميني شعبوي في جمهورية التشيك، صوت ضد القرار.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الأقمار الصناعية المستخدمة ضد روسيا في أوكرانيا قد تصبح أهدافا مشروعة
00:54 GMT
علاوة على ذلك، وافق البرلمان على نشر 55 جنديا تشيكيا في دول أخرى لتدريب الجيش الأوكراني، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المشرعون في البلاد على استمرار مشاركة الجيش التشيكي في مهمة الناتو في العراق في عامي 2023 و2024 ونشر 40 من ضباط الشرطة العسكرية في كوسوفو، حيث سيتم دمجهم في الوحدة المتخصصة متعددة الجنسيات في إيطاليا، من يوليو 2023 حتى نهاية عام 2024.
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