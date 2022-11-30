https://sputnikarabic.ae/20221130/البنتاغون-يمنح-رايثيون-عقدا-بقيمة-12-مليار-دولار-لشراء-صواريخ-ناسامز-لدعم-أوكرانيا-1070716108.html
البنتاغون يمنح رايثيون عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء صواريخ "ناسامز" لدعم أوكرانيا
البنتاغون يمنح رايثيون عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء صواريخ "ناسامز" لدعم أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، إن المقاول العسكري الأمريكي الرئيسي، رايثيون، فاز بعقد لتوريد أنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة (ناسامز) بقيمة تزيد عن 1.2... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T22:54+0000
2022-11-30T22:54+0000
2022-11-30T22:54+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الدفاع الأمريكية في بيان صحفي: "حصلت شركة رايثيون، توكسبوري، ماساتشوستس، على عقد سعر ثابت بقيمةأكثر من 1.2 مليار دولارا لشراء أنظمة صواريخ أرض جو (ناسامز) والمعدات والخدمات وقطع الغيار المرتبطة بها لدعم الجهود المبذولة في أوكرانيا".وقال البيان إن التاريخ المقدر لإنجاز العقد محدد في 28 نوفمبر 2025.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".ومنذ أن شنت روسيا العملية العسكرية في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يصب الوقود على النار. وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221130/وزير-الخارجية-الأمريكي-الناتو-يدرس-إمكانية-مساعدة-كييف-بأنظمة-قتالية-سوفيتية-1070715914.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
البنتاغون يمنح رايثيون عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لشراء صواريخ "ناسامز" لدعم أوكرانيا
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، إن المقاول العسكري الأمريكي الرئيسي، رايثيون، فاز بعقد لتوريد أنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة (ناسامز) بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار كجزء من الجهود الأمريكية لدعم أوكرانيا وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الأمريكية في بيان صحفي: "حصلت شركة رايثيون، توكسبوري، ماساتشوستس، على عقد سعر ثابت بقيمة
أكثر من 1.2 مليار دولارا لشراء أنظمة صواريخ أرض جو (ناسامز) والمعدات والخدمات وقطع الغيار المرتبطة بها لدعم الجهود المبذولة في أوكرانيا".
وقال البيان إن التاريخ المقدر لإنجاز العقد محدد في 28 نوفمبر 2025.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة
لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، سابقا، أن العملية تهدف "لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
ومنذ أن شنت روسيا العملية العسكرية
في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية.
ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يصب الوقود على النار. وقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.