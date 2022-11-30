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https://sputnikarabic.ae/20221130/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لم-تشارك-في-الغارة-التي-أودت-بحياة-زعيم-داعش-1070714870.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تشارك في الغارة التي أودت بحياة زعيم "داعش"
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تشارك في الغارة التي أودت بحياة زعيم "داعش"
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة لم تشارك في غارة "الجيش السوري الحر" التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T20:46+0000
2022-11-30T20:46+0000
تنظيم داعش الإرهابي
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك. وأوضحت جان بيير خلال مؤتمر صحفي "لم يكن مقتل القرشي نتيجة أي إجراء أمريكي أستطيع تأكيده".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، اليوم الأربعاء، أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن القرشي نفذها ما يسمى"الجيش السوري الحر"، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي في منتصف أكتوبر يعد ضربة أخرى لداعش. هذه العملية نفذها "الجيش السوري الحر" في محافظة درعا بسوريا"، دون مزيد من التفاصيل.وأضافت أن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل تهديدًا على المنطقة، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة وحلفائها ما زالوا يركزون على هزيمة التنظيم الإرهابي".وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي، دون ذكر تفاصيل حول عملية مقتله، بحسب قناة "السومرية نيوز".وذكرت القناة العراقية أن "تنظيم "داعش" أعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي واستقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديد.من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن البيت الأبيض يرحب بمقتل زعيم آخر لتنظيم "داعش".
الولايات المتحدة الأمريكية
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تنظيم داعش الإرهابي, الولايات المتحدة الأمريكية
تنظيم داعش الإرهابي, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تشارك في الغارة التي أودت بحياة زعيم "داعش"

20:46 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة لم تشارك في غارة "الجيش السوري الحر" التي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) أبو الحسن القرشي".
سبوتنيك. وأوضحت جان بيير خلال مؤتمر صحفي "لم يكن مقتل القرشي نتيجة أي إجراء أمريكي أستطيع تأكيده".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أكدت، اليوم الأربعاء، أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" أبو الحسن القرشي نفذها ما يسمى"الجيش السوري الحر"، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "مقتل أبو الحسن الهاشمي القرشي في منتصف أكتوبر يعد ضربة أخرى لداعش. هذه العملية نفذها "الجيش السوري الحر" في محافظة درعا بسوريا"، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت أن تنظيم "داعش" لا يزال يمثل تهديدًا على المنطقة، مشيرةً إلى أن "الولايات المتحدة وحلفائها ما زالوا يركزون على هزيمة التنظيم الإرهابي".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي، دون ذكر تفاصيل حول عملية مقتله، بحسب قناة "السومرية نيوز".
وذكرت القناة العراقية أن "تنظيم "داعش" أعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي واستقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديد.
من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن البيت الأبيض يرحب بمقتل زعيم آخر لتنظيم "داعش".
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