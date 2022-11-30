الدفاع الروسية: تحرير منطقة أندرييفكا بجمهورية دونيتسك بالكامل ومواصلة عمليات تحرير منطقة فوديانوي
14:16 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 30.11.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق المدافع التابعة لشرطة دونيتسك الشعبية العسكرية على مواقع القوات الأوكرانية
© Sputnik . Viktor Antonyuk/
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام القوات المسلحة الروسية بتحرير منطقة أندرييفكا السكنية بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، بالإضافة إلى مواصلة العمليات الناجحة لتحرير منطقة فوديانوي.