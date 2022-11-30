عربي
الدفاع الروسية: تحرير منطقة أندرييفكا بجمهورية دونيتسك بالكامل ومواصلة عمليات تحرير منطقة فوديانوي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الجيش-الروسي-يحرر-منطقة-أندريفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بالكامل-والتقدم-مستمر-في-فزديان-1070701450.html
الدفاع الروسية: تحرير منطقة أندرييفكا بجمهورية دونيتسك بالكامل ومواصلة عمليات تحرير منطقة فوديانوي
الدفاع الروسية: تحرير منطقة أندرييفكا بجمهورية دونيتسك بالكامل ومواصلة عمليات تحرير منطقة فوديانوي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام القوات المسلحة الروسية بتحرير منطقة أندرييفكا السكنية بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، بالإضافة إلى مواصلة... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T14:16+0000
2022-11-30T14:23+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0a/1063371489_0:0:3349:1884_1920x0_80_0_0_ed5eccbba0aa481c5c1dc76762ce519f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0a/1063371489_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e32392270de2e7c2c083034178ff2841.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: تحرير منطقة أندرييفكا بجمهورية دونيتسك بالكامل ومواصلة عمليات تحرير منطقة فوديانوي

14:16 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 30.11.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق المدافع التابعة لشرطة دونيتسك الشعبية العسكرية على مواقع القوات الأوكرانية
إطلاق المدافع التابعة لشرطة دونيتسك الشعبية العسكرية على مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام القوات المسلحة الروسية بتحرير منطقة أندرييفكا السكنية بجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، بالإضافة إلى مواصلة العمليات الناجحة لتحرير منطقة فوديانوي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала