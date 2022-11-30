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الحكومة المصرية تعلن الموافقة على صيغة نهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
الحكومة المصرية تعلن الموافقة على صيغة نهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، موافقتها على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T16:03+0000
2022-11-30T16:03+0000
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وجاءت موافقة مجلس الوزراء المصري، بعدما تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها، بحسب صحيفة "اليوم السابع".وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "الهدف الأساسي من وثيقة "سياسة ملكية الدولة" هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد".وقال مدبولي "إننا بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على الرئيس السيسي، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة؛ والاستمرار معا يد واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع".
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مصر, أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تعلن الموافقة على صيغة نهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

16:03 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، موافقتها على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء المصري، بعدما تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
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وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن "الهدف الأساسي من وثيقة "سياسة ملكية الدولة" هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل والخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد".
وقال مدبولي "إننا بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على الرئيس السيسي، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة؛ والاستمرار معا يد واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع".
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