عربي
https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الإيطالية-يجب-على-الناتو-حماية-جميع-دول-غرب-البلقان-وجيران-أوكرانيا-1070682537.html
الخارجية الإيطالية: يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا
الخارجية الإيطالية: يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا
صرح وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنتونيو تاغاني، أنه يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T07:50+0000
2022-11-30T07:50+0000
العالم
الناتو
الخارجية الإيطالية
مساعدات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899859_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1eb9899498c848b53d7d03237e350035.jpg
قال تاغاني، لدى وصوله إلى الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الحلف في بوخارست، اليوم الأربعاء: "بصفتنا حلف شمال الأطلسي، يجب علينا الدفاع عن جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا. من المهم العمل معًا الآن، لأن الوحدة هي أهم شيء، وهي ترسل إشارة واضحة إلى روسيا بأننا مستعدون للدفاع عن هذه البلدان".وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20221129/ستولتنبرغ--حلف-الناتو-قادر-على-نشر-قوات-إضافية-في-الجناح-الشرقي-لأوروبا-1070675939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068899859_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d19b557e2d5ea2e1ed04cc6f9e3c1085.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو, الخارجية الإيطالية, مساعدات
العالم, الناتو, الخارجية الإيطالية, مساعدات

الخارجية الإيطالية: يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا

07:50 GMT 30.11.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنتونيو تاغاني، أنه يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا.
قال تاغاني، لدى وصوله إلى الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الحلف في بوخارست، اليوم الأربعاء: "بصفتنا حلف شمال الأطلسي، يجب علينا الدفاع عن جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا. من المهم العمل معًا الآن، لأن الوحدة هي أهم شيء، وهي ترسل إشارة واضحة إلى روسيا بأننا مستعدون للدفاع عن هذه البلدان".

وأضاف: "نحن بحاجة لمزيد من أوروبا في غرب البلقان. هذه هي الاستراتيجية الجديدة لإيطاليا. الاستقرار هو المفتاح للحفاظ على السلام وكذلك لمحاربة الهجرة غير الشرعية".

وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة.
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
ستولتنبرغ: حلف "الناتو" قادر على نشر قوات إضافية في الجناح الشرقي لأوروبا
أمس, 20:35 GMT
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала