https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الإيطالية-يجب-على-الناتو-حماية-جميع-دول-غرب-البلقان-وجيران-أوكرانيا-1070682537.html
الخارجية الإيطالية: يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا
الخارجية الإيطالية: يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا
صرح وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنتونيو تاغاني، أنه يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T07:50+0000
2022-11-30T07:50+0000
2022-11-30T07:50+0000
العالم
الناتو
الخارجية الإيطالية
مساعدات
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قال تاغاني، لدى وصوله إلى الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الحلف في بوخارست، اليوم الأربعاء: "بصفتنا حلف شمال الأطلسي، يجب علينا الدفاع عن جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا. من المهم العمل معًا الآن، لأن الوحدة هي أهم شيء، وهي ترسل إشارة واضحة إلى روسيا بأننا مستعدون للدفاع عن هذه البلدان".وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20221129/ستولتنبرغ--حلف-الناتو-قادر-على-نشر-قوات-إضافية-في-الجناح-الشرقي-لأوروبا-1070675939.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, الخارجية الإيطالية, مساعدات
العالم, الناتو, الخارجية الإيطالية, مساعدات
الخارجية الإيطالية: يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا
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صرح وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، أنتونيو تاغاني، أنه يجب على الناتو حماية جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا.
قال تاغاني، لدى وصوله إلى الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الحلف في بوخارست، اليوم الأربعاء: "بصفتنا حلف شمال الأطلسي، يجب علينا الدفاع عن جميع دول غرب البلقان وجيران أوكرانيا. من المهم العمل معًا الآن، لأن الوحدة هي أهم شيء، وهي ترسل إشارة واضحة إلى روسيا بأننا مستعدون للدفاع عن هذه البلدان".
وأضاف: "نحن بحاجة لمزيد من أوروبا في غرب البلقان. هذه هي الاستراتيجية الجديدة لإيطاليا. الاستقرار هو المفتاح للحفاظ على السلام وكذلك لمحاربة الهجرة غير الشرعية".
وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن حلف شمال الأطلسي يهدف إلى المواجهة.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.