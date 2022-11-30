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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-الأقمار-الصناعية-المستخدمة-ضد-روسيا-في-أوكرانيا-قد-تصبح-أهدافا-مشروعة-1070677667.html
الخارجية الروسية: الأقمار الصناعية المستخدمة ضد روسيا في أوكرانيا قد تصبح أهدافا مشروعة
الخارجية الروسية: الأقمار الصناعية المستخدمة ضد روسيا في أوكرانيا قد تصبح أهدافا مشروعة
أكد مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير إرماكوف، اليوم الأربعاء، أن الأقمار الصناعية شبه المدنية التي تستخدمها الدول... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T00:54+0000
2022-11-30T00:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وأضاف إرماكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "تستخدم الدول الغربية بنشاط إمكانات البنية التحتية الفضائية المدنية، أولا وقبل كل شيء، مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية. وتستخدم هذه الأقمار حصريا لأداء مهام قتالية للكشف عن مواقع القوات الروسية وطرق حركتها وأفعالها، وللسيطرة على المركبات الجوية القتالية، فضلا عن استهداف الذخائر عالية الدقة من الفضاء".وتابع، أن مثل هذا الاستخدام الاستفزازي "للأقمار الصناعية المدنية على الأقل يثير تساؤلات في سياق معاهدة الفضاء الخارجي" و"يتطلب إدانة أشد من المجتمع الدولي".وأوضح "بالنظر إلى التغطية العالمية للأرض من قبل الأقمار الصناعية المدنية، فإن البنتاغون يختبر مفهوم نظام القيادة والسيطرة المحتمل للقوات في أي مكان في العالم، والغالبية العظمى من البلدان ليس لديها وسائل فعالة لمواجهته".ولفت إلى أن بلاده تدعو إلى منع استخدام الأقمار الصناعية التجارية المدنية في المهام القتالية. مضيفا، "نحث جميع البلدان المهتمة بالاستخدام السليم لتكنولوجيا الفضاء على بذل جهود مشتركة لصالح استكشاف الفضاء القريب من الأرض لأغراض سلمية بحتة".واختتم إرماكوف، إن "وضع قواعد ملزمة قانونا للقانون الدولي تكون شاملة في طبيعتها وتهدف إلى منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الفضاء الخارجي إلا للأغراض السلمية".
https://sputnikarabic.ae/20221129/بيسكوف-يجب-أن-تتحلى-كييف-بالإرادة-السياسية-والاستعداد-لمناقشة-المطالب-الروسية-المعلنة-1070653814.html
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الخارجية الروسية, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: الأقمار الصناعية المستخدمة ضد روسيا في أوكرانيا قد تصبح أهدافا مشروعة

00:54 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 00:55 GMT 30.11.2022)
© Sputnik . Александр Вильфمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Александр Вильф
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أكد مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير إرماكوف، اليوم الأربعاء، أن الأقمار الصناعية شبه المدنية التي تستخدمها الدول الغربية لدعم الجيش الأوكراني طوال فترة العملية العسكرية الروسية قد تصبح أهدافا مشروعة لروسيا.
وأضاف إرماكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "تستخدم الدول الغربية بنشاط إمكانات البنية التحتية الفضائية المدنية، أولا وقبل كل شيء، مجموعة من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية. وتستخدم هذه الأقمار حصريا لأداء مهام قتالية للكشف عن مواقع القوات الروسية وطرق حركتها وأفعالها، وللسيطرة على المركبات الجوية القتالية، فضلا عن استهداف الذخائر عالية الدقة من الفضاء".
وتابع، أن مثل هذا الاستخدام الاستفزازي "للأقمار الصناعية المدنية على الأقل يثير تساؤلات في سياق معاهدة الفضاء الخارجي" و"يتطلب إدانة أشد من المجتمع الدولي".

وقال إرماكوف، "نؤكد أن مثل هذه البنية التحتية شبه المدنية، إذا ما استخدمت في عمل عسكري ضد روسيا، قد تصبح منطقيا هدفا مشروعا لضربة انتقامية".

وأوضح "بالنظر إلى التغطية العالمية للأرض من قبل الأقمار الصناعية المدنية، فإن البنتاغون يختبر مفهوم نظام القيادة والسيطرة المحتمل للقوات في أي مكان في العالم، والغالبية العظمى من البلدان ليس لديها وسائل فعالة لمواجهته".
ولفت إلى أن بلاده تدعو إلى منع استخدام الأقمار الصناعية التجارية المدنية في المهام القتالية. مضيفا، "نحث جميع البلدان المهتمة بالاستخدام السليم لتكنولوجيا الفضاء على بذل جهود مشتركة لصالح استكشاف الفضاء القريب من الأرض لأغراض سلمية بحتة".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
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واختتم إرماكوف، إن "وضع قواعد ملزمة قانونا للقانون الدولي تكون شاملة في طبيعتها وتهدف إلى منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الفضاء الخارجي إلا للأغراض السلمية".
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