https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-بروكسل-تحاول-جاهدة-سرقة-الأصول-الروسية-المجمدة-1070691277.html
الخارجية الروسية تؤكد أن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية المجمدة
الخارجية الروسية تؤكد أن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية المجمدة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T10:46+0000
2022-11-30T10:46+0000
2022-11-30T10:46+0000
روسيا
مصادرة
تجميد الأصول
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/16/1048771812_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_d8c5f4e3656b6bc2a4fcb31b06de761a.jpg
وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على اقتراح المفوضية الأوروبية بإنشاء هيكل خاص لإدارة الأموال الروسية المجمدة: "كل هذا النشاط المحموم للمفوضية الأوروبية يهدف إلى إيجاد طرق"لإضفاء الشرعية "على العقوبات غير القانونية المفروضة على بلدنا وسرقة الأصول المملوكة لأفراد وكيانات قانونية روسية، ليس عن طريق الغسيل".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لديه، لتعويض أوكرانيا عن "أضرار" العملية العسكرية الروسية.وقالت فون دير لاين، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "مع شركائنا، سوف نتأكد من أن روسيا ستدفع ثمن الدمار، الذي تسببت به، بالأموال المجمدة لرجال الأعمال الروس وأصول بنكها المركزي".
https://sputnikarabic.ae/20221130/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-يبحث-طرق-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-لتعويض-أوكرانيا-1070682985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/16/1048771812_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_867c0c902c81b29979f2ddec252c80af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصادرة, تجميد الأصول, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, مصادرة, تجميد الأصول, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية تؤكد أن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية المجمدة
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية.
وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على اقتراح المفوضية الأوروبية بإنشاء هيكل خاص لإدارة الأموال الروسية المجمدة: "كل هذا النشاط المحموم للمفوضية الأوروبية يهدف إلى إيجاد طرق"لإضفاء الشرعية "على العقوبات غير القانونية المفروضة على بلدنا وسرقة الأصول المملوكة لأفراد وكيانات قانونية روسية، ليس عن طريق الغسيل".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لديه، لتعويض أوكرانيا عن "أضرار" العملية العسكرية الروسية.
وقالت فون دير لاين، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "مع شركائنا، سوف نتأكد من أن روسيا ستدفع ثمن الدمار، الذي تسببت به، بالأموال المجمدة لرجال الأعمال الروس وأصول بنكها المركزي".