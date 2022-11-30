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https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-تؤكد-أن-بروكسل-تحاول-جاهدة-سرقة-الأصول-الروسية-المجمدة-1070691277.html
الخارجية الروسية تؤكد أن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية المجمدة
الخارجية الروسية تؤكد أن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية المجمدة
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T10:46+0000
2022-11-30T10:46+0000
روسيا
مصادرة
تجميد الأصول
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على اقتراح المفوضية الأوروبية بإنشاء هيكل خاص لإدارة الأموال الروسية المجمدة: "كل هذا النشاط المحموم للمفوضية الأوروبية يهدف إلى إيجاد طرق"لإضفاء الشرعية "على العقوبات غير القانونية المفروضة على بلدنا وسرقة الأصول المملوكة لأفراد وكيانات قانونية روسية، ليس عن طريق الغسيل".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لديه، لتعويض أوكرانيا عن "أضرار" العملية العسكرية الروسية.وقالت فون دير لاين، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "مع شركائنا، سوف نتأكد من أن روسيا ستدفع ثمن الدمار، الذي تسببت به، بالأموال المجمدة لرجال الأعمال الروس وأصول بنكها المركزي".
https://sputnikarabic.ae/20221130/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-يبحث-طرق-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-لتعويض-أوكرانيا-1070682985.html
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روسيا, مصادرة, تجميد الأصول, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, مصادرة, تجميد الأصول, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الروسية تؤكد أن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية المجمدة

10:46 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو
نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، بأن بروكسل تحاول جاهدة سرقة الأصول الروسية.
وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، تعليقًا على اقتراح المفوضية الأوروبية بإنشاء هيكل خاص لإدارة الأموال الروسية المجمدة: "كل هذا النشاط المحموم للمفوضية الأوروبية يهدف إلى إيجاد طرق"لإضفاء الشرعية "على العقوبات غير القانونية المفروضة على بلدنا وسرقة الأصول المملوكة لأفراد وكيانات قانونية روسية، ليس عن طريق الغسيل".
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد طرق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لديه، لتعويض أوكرانيا عن "أضرار" العملية العسكرية الروسية.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يبحث طرق استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعويض أوكرانيا
08:27 GMT
وقالت فون دير لاين، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: "مع شركائنا، سوف نتأكد من أن روسيا ستدفع ثمن الدمار، الذي تسببت به، بالأموال المجمدة لرجال الأعمال الروس وأصول بنكها المركزي".
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