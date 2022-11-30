https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-تقول-إنه-لا-يوجد-دليل-على-أن-طهران-تريد-تطوير-أسلحة-نووية-1070678451.html
الخارجية الروسية تقول إنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية
الخارجية الروسية تقول إنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية
أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن مراجعة إيران ملف مشاركتها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يعني... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T03:28+0000
2022-11-30T03:28+0000
2022-11-30T03:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال يرماكوف لوكالة "سبوتنيك"، "إيران كانت ولا تزال طرفا حسن النية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ساهم إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 على إزالة جميع الأسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طهران في ذلك الوقت بشكل نهائي".وأكد يرماكوف، أنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية.وتابع يرماكوف، "لا يوجد أي دليل يشير إلى نية طهران في إعادة النظر في مشاركتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، يهدف إلى تطوير أسلحة نووية".
https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-الأقمار-الصناعية-المستخدمة-ضد-روسيا-في-أوكرانيا-قد-تصبح-أهدافا-مشروعة-1070677667.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية تقول إنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية
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أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن مراجعة إيران ملف مشاركتها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يعني نية طهران تطوير أسلحة نووية.
موسكو - سبوتنيك. وقال يرماكوف لوكالة "سبوتنيك"، "إيران كانت ولا تزال طرفا حسن النية
في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ساهم إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 على إزالة جميع الأسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طهران في ذلك الوقت بشكل نهائي".
وأضاف، "بعد ذلك، ظلت إيران لعدة سنوات الدولة الأكثر تدقيقًا بين أعضاء الوكالة، ولم تخرج عن التزاماتها".
وأكد يرماكوف، أنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية.
وتابع يرماكوف، "لا يوجد أي دليل يشير إلى نية طهران في إعادة النظر في مشاركتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، يهدف إلى تطوير أسلحة نووية".