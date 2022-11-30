https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-تقول-إنه-لا-يوجد-دليل-على-أن-طهران-تريد-تطوير-أسلحة-نووية-1070678451.html

الخارجية الروسية تقول إنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية

الخارجية الروسية تقول إنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية

أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن مراجعة إيران ملف مشاركتها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يعني... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T03:28+0000

2022-11-30T03:28+0000

2022-11-30T03:28+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال يرماكوف لوكالة "سبوتنيك"، "إيران كانت ولا تزال طرفا حسن النية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ساهم إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 على إزالة جميع الأسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طهران في ذلك الوقت بشكل نهائي".وأكد يرماكوف، أنه لا يوجد دليل على أن طهران تريد تطوير أسلحة نووية.وتابع يرماكوف، "لا يوجد أي دليل يشير إلى نية طهران في إعادة النظر في مشاركتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، يهدف إلى تطوير أسلحة نووية".

https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-الأقمار-الصناعية-المستخدمة-ضد-روسيا-في-أوكرانيا-قد-تصبح-أهدافا-مشروعة-1070677667.html

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