https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الروسية-واشنطن-تحاول-التنافس-مع-موسكو-في-عقد-مؤتمرات-القمة-مع-أفريقيا-1070700745.html

الخارجية الروسية: واشنطن تحاول التنافس مع موسكو في عقد مؤتمرات القمة مع أفريقيا

الخارجية الروسية: واشنطن تحاول التنافس مع موسكو في عقد مؤتمرات القمة مع أفريقيا

أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، رئيس الأمانة العامة لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أوزيروف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تحاول... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T14:09+0000

2022-11-30T14:09+0000

2022-11-30T14:09+0000

روسيا

الخارجية الروسية

العلاقات الروسية الأفريقية

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موسكو - سبوتنيك. وقال أوزيروف، خلال مؤتمر "الجوانب العملية للتعاون مع الدول الأفريقية في الظروف الجديدة" استعدادا للقمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سان بطرسبرغ في يوليو/ تموز 2023: "الآن، في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول، ستعقد القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن، حيث يحاول الأمريكيون بوضوح تجاوز قمة سوتشي، لكن من الواضح أنهم سيكونون في نوع من المنافسة معنا. والآن لديهم 44 رئيس دولة وافقوا على الحضور. وفي المجموع، سيكون لديهم 49 مشاركا. اسمحوا لي أن أذكركم بأن قمتنا (القمة الأولى بين روسيا وأفريقيا في سوتشي في عام 2019) حضرتها جميع دول القارة، 54 من 55 عضوا في الاتحاد الأفريقي".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن التعاون مع الدول الأفريقية استراتيجي وطويل الأجل، وأن تنمية العلاقات مع دول القارة ومنظماتها الإقليمية، إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.واستضافت مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي (حينها)، وكذلك المنتدى "الروسي الأفريقي"، في حدث يعد الأول بمثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

https://sputnikarabic.ae/20221118/لافروف-من-المخطط-اتخاذ-قرار-لزيادة-التعاون-في-إطار-القمة-الروسية-الأفريقية-المرتقبة-1070295063.html

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روسيا, الخارجية الروسية, العلاقات الروسية الأفريقية