https://sputnikarabic.ae/20221130/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-25--1070695623.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25" في منطقة أرتيموفسك. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:28+0000
2022-11-30T11:28+0000
2022-11-30T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 3100 مقاتلة وطائرة هليكوبتر وطائرات مسيرة أوكرانية.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تديمر: 334 طائرة، و 177 طائرة هليكوبتر، و 589 2 طائرة بلا طيار، و391 صاروخاً مضاداً للطائرات، و903 6 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 904 مركبات قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و 634 3 ميدانياً وقالت وزارة الدفاع ان "المدفعية وقذائف الهاون وايضا 7424 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"
11:28 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 30.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بقيام الدفاعات الجوية الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25" في منطقة أرتيموفسك.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 3100 مقاتلة وطائرة هليكوبتر وطائرات مسيرة أوكرانية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تديمر: 334 طائرة، و 177 طائرة هليكوبتر، و 589 2 طائرة بلا طيار، و391 صاروخاً مضاداً للطائرات، و903 6 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 904 مركبات قتالية لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، و 634 3 ميدانياً وقالت وزارة الدفاع ان "المدفعية وقذائف الهاون وايضا 7424 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".