https://sputnikarabic.ae/20221130/الرئيس-الفلسطيني-لا-يمكن-أن-تبقى-مياهنا-رهن-الاحتلال-أو-الاستغلال-غير-القانوني-1070695391.html
الرئيس الفلسطيني: لا يمكن أن تبقى مياهنا رهن الاحتلال أو الاستغلال غير القانوني
الرئيس الفلسطيني: لا يمكن أن تبقى مياهنا رهن الاحتلال أو الاستغلال غير القانوني
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لا يمكن أن تبقى المياه الفلسطينية رهن السيطرة أو الاحتلال أو الاستغلال غير القانوني. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:27+0000
2022-11-30T11:27+0000
2022-11-30T11:27+0000
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وأكد عباس في كلمته إلى المؤتمر العربي الرابع للمياه، الذي تنظمه فلسطين في جامعة الدول العربية في القاهرة، تحت عنوان "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام"، أكد: "سنتوجه إلى الجهات الدولية المختصة لوقف عدوان الاحتلال على مياهنا"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأضاف عباس في الكلمة، التي ألقاها نيابةً عنه نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو: "البحر الميت يشكل نموذجاً آخر للاعتداء على مياهنا، إذ أنه يتقلص عاما بعد عام، بسبب تحويل مياه الأنهار أو حبسها، وغياب الاتفاق، حول التخصيص والإدارة، بما يتوافق مع مبادئ وأعراف القانون الدولي".ولفت إلى أن "حل قضية نقص المياه في وطننا العربي يقتضي وضع استراتيجية عربية موحدة وشاملة تدافع عن الحقوق التاريخية في المياه العربية في مواجهة الاحتلال، أو الاستغلال، أو التغوّل عليها، ووضع الخطط لمواجهة العجز المائي والغذائي في ظل التحديات القائمة".وأكد أن "الأمن المائي العربي يشكل تحديا كبيرا لقرابة 453 مليون مواطن عربي، وهو قضية تستحوذ على اهتمام دولنا العربية، كما تمثل ذلك بقرار جامعة الدول العربية بإنشاء مجلس وزراء المياه العرب".
https://sputnikarabic.ae/20221014/صحيفة-عبرية-تكشف-وثائق-تؤكد-تسميم-إسرائيل-لآبار-المياه-الفلسطينية-عام-1948-1069022573.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الرئيس الفلسطيني: لا يمكن أن تبقى مياهنا رهن الاحتلال أو الاستغلال غير القانوني
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه لا يمكن أن تبقى المياه الفلسطينية رهن السيطرة أو الاحتلال أو الاستغلال غير القانوني.
وأكد عباس في كلمته إلى المؤتمر العربي الرابع للمياه، الذي تنظمه فلسطين في جامعة الدول العربية في القاهرة، تحت عنوان "الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام"، أكد: "سنتوجه إلى الجهات الدولية المختصة لوقف عدوان الاحتلال على مياهنا"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
.
وأضاف عباس في الكلمة، التي ألقاها نيابةً عنه نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو: "البحر الميت يشكل نموذجاً آخر للاعتداء على مياهنا، إذ أنه يتقلص عاما بعد عام، بسبب تحويل مياه الأنهار أو حبسها، وغياب الاتفاق، حول التخصيص والإدارة، بما يتوافق مع مبادئ وأعراف القانون الدولي".
وأشار عباس إلى أن "مياه الوطن العربي العابرة للحدود هي قضية عربية، ومسألة أمن قومي عربي".
ولفت إلى أن "حل قضية نقص المياه في وطننا العربي يقتضي وضع استراتيجية عربية موحدة وشاملة تدافع عن الحقوق التاريخية في المياه العربية في مواجهة الاحتلال، أو الاستغلال، أو التغوّل عليها، ووضع الخطط لمواجهة العجز المائي والغذائي في ظل التحديات القائمة".
وأكد أن "الأمن المائي العربي يشكل تحديا كبيرا لقرابة 453 مليون مواطن عربي، وهو قضية تستحوذ على اهتمام دولنا العربية، كما تمثل ذلك بقرار جامعة الدول العربية بإنشاء مجلس وزراء المياه العرب".