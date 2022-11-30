https://sputnikarabic.ae/20221130/الروابط-الطلابية-والجمعيات-اللبنانية-في-روسيا-تناشد-بحل-مشكلة-الرحلات-الجوية-إلى-بيروت-1070698950.html
الروابط الطلابية والجمعيات اللبنانية في روسيا تناشد بحل مشكلة الرحلات الجوية إلى بيروت
الروابط الطلابية والجمعيات اللبنانية في روسيا تناشد بحل مشكلة الرحلات الجوية إلى بيروت
أعلنت الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في روسيا، أن سلطات الطيران المدني اللبناني، أبلغت مدير شركة طيران "إير فلوت" الروسية عدم تزويد طائراتها... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T13:22+0000
2022-11-30T13:22+0000
2022-11-30T13:22+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/26/1035142679_0:103:2304:1399_1920x0_80_0_0_4565889483a03a32c7c19a4bd326fdbc.jpg
وأوضحت الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في بيان نقله مراسل "سبوتنيك" في لبنان أن "هذا القرار يأتي بعد سلسلة وعود من الجهات المسؤولة الرسمية في بيروت، لخمسين ألف شخص من الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في روسيا ولرجالات أعمال وعائلات كانوا قد أطلقوا مناشدات لأكثر من مرة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت عبئاً كبيرا عليهم من حيث التكلفة، نتيجة حتمية السفر الى موسكو عبر العراق أو تركيا، والتي تبلغ خمسة آلاف دولار".وأضاف البيان: "لذا يتم العمل على تنظيم تحركات هادفة بشتى الأشكال في لبنان للمطالبة (بتحريرنا من مؤامرات) من ينصبون أنفسهم مسؤولين على حساب شعب يضطهد يوميا في بلده وفي الخارج"، بحسب ما جاء في البيان.
https://sputnikarabic.ae/20221130/قطاع-السيارات-المستعملة-في-لبنان-مهدد-بالانهيار--1070697586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103514/26/1035142679_0:0:1952:1464_1920x0_80_0_0_9509feb91f6b46e976395c1cffec9497.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
الروابط الطلابية والجمعيات اللبنانية في روسيا تناشد بحل مشكلة الرحلات الجوية إلى بيروت
تابعنا عبر
أعلنت الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في روسيا، أن سلطات الطيران المدني اللبناني، أبلغت مدير شركة طيران "إير فلوت" الروسية عدم تزويد طائراتها بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.
وأوضحت الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في بيان نقله مراسل "سبوتنيك" في لبنان أن "هذا القرار يأتي بعد سلسلة وعود من الجهات المسؤولة الرسمية في بيروت، لخمسين ألف شخص من الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في روسيا ولرجالات أعمال وعائلات كانوا قد أطلقوا مناشدات لأكثر من مرة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت عبئاً كبيرا عليهم من حيث التكلفة، نتيجة حتمية السفر الى موسكو عبر العراق أو تركيا، والتي تبلغ خمسة آلاف دولار".
كما أشارت إلى أنه "في أول ردة فعل على التبليغ، فإن الحوار مع المسؤولين اللبنانيين لم يعد مجديًا بعد مناشدات عدة لم تلق أي اهتمام جدي منهم".
وأضاف البيان: "لذا يتم العمل على تنظيم تحركات هادفة بشتى الأشكال في لبنان للمطالبة (بتحريرنا من مؤامرات) من ينصبون أنفسهم مسؤولين على حساب شعب يضطهد يوميا في بلده وفي الخارج"، بحسب ما جاء في البيان.