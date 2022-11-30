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الروابط الطلابية والجمعيات اللبنانية في روسيا تناشد بحل مشكلة الرحلات الجوية إلى بيروت
الروابط الطلابية والجمعيات اللبنانية في روسيا تناشد بحل مشكلة الرحلات الجوية إلى بيروت
أعلنت الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في روسيا، أن سلطات الطيران المدني اللبناني، أبلغت مدير شركة طيران "إير فلوت" الروسية عدم تزويد طائراتها... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T13:22+0000
2022-11-30T13:22+0000
العالم العربي
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وأوضحت الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في بيان نقله مراسل "سبوتنيك" في لبنان أن "هذا القرار يأتي بعد سلسلة وعود من الجهات المسؤولة الرسمية في بيروت، لخمسين ألف شخص من الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في روسيا ولرجالات أعمال وعائلات كانوا قد أطلقوا مناشدات لأكثر من مرة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت عبئاً كبيرا عليهم من حيث التكلفة، نتيجة حتمية السفر الى موسكو عبر العراق أو تركيا، والتي تبلغ خمسة آلاف دولار".وأضاف البيان: "لذا يتم العمل على تنظيم تحركات هادفة بشتى الأشكال في لبنان للمطالبة (بتحريرنا من مؤامرات) من ينصبون أنفسهم مسؤولين على حساب شعب يضطهد يوميا في بلده وفي الخارج"، بحسب ما جاء في البيان.
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العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

الروابط الطلابية والجمعيات اللبنانية في روسيا تناشد بحل مشكلة الرحلات الجوية إلى بيروت

13:22 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / Joseph Eidمطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / Joseph Eid
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أعلنت الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في روسيا، أن سلطات الطيران المدني اللبناني، أبلغت مدير شركة طيران "إير فلوت" الروسية عدم تزويد طائراتها بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.
وأوضحت الروابط الطلابية والاجتماعية والجمعيات اللبنانية في بيان نقله مراسل "سبوتنيك" في لبنان أن "هذا القرار يأتي بعد سلسلة وعود من الجهات المسؤولة الرسمية في بيروت، لخمسين ألف شخص من الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في روسيا ولرجالات أعمال وعائلات كانوا قد أطلقوا مناشدات لأكثر من مرة لإيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت عبئاً كبيرا عليهم من حيث التكلفة، نتيجة حتمية السفر الى موسكو عبر العراق أو تركيا، والتي تبلغ خمسة آلاف دولار".

كما أشارت إلى أنه "في أول ردة فعل على التبليغ، فإن الحوار مع المسؤولين اللبنانيين لم يعد مجديًا بعد مناشدات عدة لم تلق أي اهتمام جدي منهم".

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وأضاف البيان: "لذا يتم العمل على تنظيم تحركات هادفة بشتى الأشكال في لبنان للمطالبة (بتحريرنا من مؤامرات) من ينصبون أنفسهم مسؤولين على حساب شعب يضطهد يوميا في بلده وفي الخارج"، بحسب ما جاء في البيان.
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