https://sputnikarabic.ae/20221130/السعودية-تسمح-لمواطنيها-بدعوة-أصدقائهم-للزيارة-والعمرة-1070715669.html
السعودية تسمح لمواطنيها بدعوة أصدقائهم للزيارة والعمرة
السعودية تسمح لمواطنيها بدعوة أصدقائهم للزيارة والعمرة
قررت السلطات السعودية السماح للمواطنين بدعوة أصدقائهم ومعارفهم لزيارة البلاد وتأدية مناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة، والمواقع الدينية والتاريخية، إلى جانب... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T21:42+0000
2022-11-30T21:42+0000
2022-11-30T21:42+0000
السعودية
العالم العربي
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وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن القرار يأتي في إطار الجهود السعودية المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية إلى المملكة، تماشيا مع مستهدفات "رؤية 2030".وقالت وزارة الخارجية السعودية إن دعوة المواطنين لمعارفهم لزيارة المملكة يكون عن طريق الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، موضحة أنه يمكن الحصول عليها عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على الموقع الرسمي للتأشيرات بوزارة الخارجية، من خلال خدمة الأفراد.وأضافت الوزارة أن الحصول على تلك التأشيرة يتطلب تسجيل الدخول عن طريق منصة "النفاذ الوطني الموحد"، وإدخال البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار "مستند التأشيرة"، الذي يمكن استعراض بياناته عبر خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".وأوضحت الخارجية السعودية أن المدعو للزيارة يمكنه استكمال دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج "طلب تأشيرة دخول" في "منصة التأشيرات"، ومن ثم تقديمه وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز والمكاتب المعتمدة لديها، ثم تسلم الجواز بعد صدور التأشيرة، والقدوم إلى المملكة عبر مختلف المنافذ.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي
السعودية تسمح لمواطنيها بدعوة أصدقائهم للزيارة والعمرة
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قررت السلطات السعودية السماح للمواطنين بدعوة أصدقائهم ومعارفهم لزيارة البلاد وتأدية مناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة، والمواقع الدينية والتاريخية، إلى جانب حضور الفعاليات الثقافية.
وقالت صحيفة
"الشرق الأوسط" إن القرار يأتي في إطار الجهود السعودية المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية إلى المملكة، تماشيا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن دعوة المواطنين لمعارفهم لزيارة المملكة يكون عن طريق الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، موضحة أنه يمكن الحصول عليها عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على الموقع الرسمي للتأشيرات بوزارة الخارجية، من خلال خدمة الأفراد.
وأضافت الوزارة أن الحصول على تلك التأشيرة يتطلب تسجيل الدخول عن طريق منصة "النفاذ الوطني الموحد"، وإدخال البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار "مستند التأشيرة"، الذي يمكن استعراض بياناته عبر خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".
وأوضحت الخارجية السعودية أن المدعو للزيارة يمكنه استكمال دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج "طلب تأشيرة دخول" في "منصة التأشيرات"، ومن ثم تقديمه وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز والمكاتب المعتمدة لديها، ثم تسلم الجواز بعد صدور التأشيرة، والقدوم إلى المملكة عبر مختلف المنافذ
.