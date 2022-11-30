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السعودية تعلن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
السعودية تعلن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T15:57+0000
2022-11-30T15:57+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأفادت صحيفة "عاجل" بأن شركة "بديل"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "أكوا باور"، وقعتا اتفاقية إنشاء المحطة بقدرة إنتاجية تبلغ 2.060 ميجاواط.وصرح يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، بأن "المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة".وأضاف أن "المشروع يتضمن تطوير 70 في المئة، من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة".وأشار إلى أن "قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة أحد القطاعات الاستراتيجية التي يركز الصندوق عليها في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل".
https://sputnikarabic.ae/20221130/تقرير-مصر-تلغي-مشروعا-للطاقة-الشمسية-تخفيفا-لأعباء-التمويل-1070695192.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية تعلن توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

15:57 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky / الانتقال إلى بنك الصورمحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا
محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، تبعد 20 كيلومترا عن دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresensky
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شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفادت صحيفة "عاجل" بأن شركة "بديل"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "أكوا باور"، وقعتا اتفاقية إنشاء المحطة بقدرة إنتاجية تبلغ 2.060 ميجاواط.
محطة للطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
تقرير: مصر تلغي مشروعا للطاقة الشمسية تخفيفا لأعباء التمويل
11:16 GMT
وصرح يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، بأن "المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة".
وأضاف أن "المشروع يتضمن تطوير 70 في المئة، من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة".
وأشار إلى أن "قطاع المرافق الخدمية والطاقة المتجددة أحد القطاعات الاستراتيجية التي يركز الصندوق عليها في إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة لتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل".
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