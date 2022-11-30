https://sputnikarabic.ae/20221130/السفير-الروسي-لدى-الجزائر-موسكو-والجزائر-تلتزمان-بنهج-متشابه-في-قطاع-الطاقة-1070679520.html
السفير الروسي لدى الجزائر: موسكو والجزائر تلتزمان بنهج متشابه في قطاع الطاقة
السفير الروسي لدى الجزائر: موسكو والجزائر تلتزمان بنهج متشابه في قطاع الطاقة
صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن كلا من موسكو والجزائر تنتهجان رؤى متطابقة في قطاع الطاقة، بما في ذلك في إطار التعاون في منظمة أوبك+ ومنتدى... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T06:34+0000
2022-11-30T06:34+0000
2022-11-30T06:34+0000
روسيا
توسيع التعاون
قطاع الطاقة
الجزائر
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موسكو- سبوتنيك. وقال شوفايف في مقابلة مع "سبوتنيك"، حول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة: " تلتزم روسيا والجزائر بنهج متشابه بشكل عام في قطاعي النفط والغاز، بما في ذلك في إطار التفاعل في منظمة أوبك + ومنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث يتم هناك تبادل للآراء بشكل منتظم على مختلف المستويات، بما في ذلك في إطار الأحداث الدولية".وأشار شوفايف إلى أن هناك تعاون ثنائي في مجال الإنتاج، عبر شركة غازبروم الروسية التي تمتلك فرعا في الجزائر، والتي "قررت للانتقال من مرحلة التنقيب الجيولوجي إلى مرحلة الإنتاج. ويجري الآن اتخاذ مجموعة من التدابير لتكميل الجوانب القانونية لمشروعها".
https://sputnikarabic.ae/20221114/رئيس-المجلس-الشعبي-الجزائري-يدعو-رجال-الأعمال-الروس-لتكثيف-استثماراتهم-في-بلاده-1070172378.html
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روسيا, توسيع التعاون, قطاع الطاقة, الجزائر
روسيا, توسيع التعاون, قطاع الطاقة, الجزائر
السفير الروسي لدى الجزائر: موسكو والجزائر تلتزمان بنهج متشابه في قطاع الطاقة
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صرح السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، بأن كلا من موسكو والجزائر تنتهجان رؤى متطابقة في قطاع الطاقة، بما في ذلك في إطار التعاون في منظمة أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
موسكو- سبوتنيك. وقال شوفايف في مقابلة مع "سبوتنيك"، حول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة: " تلتزم روسيا والجزائر بنهج متشابه بشكل عام في قطاعي النفط والغاز، بما في ذلك في إطار التفاعل في منظمة أوبك + ومنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث يتم هناك تبادل للآراء بشكل منتظم على مختلف المستويات، بما في ذلك في إطار الأحداث الدولية".
وأضاف السفير الروسي: "نتفهم مساعي الجزائر لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا. ومع ذلك، فإن الجزائر وغيرها من منتجي النفط والغاز لها مصلحة في الحفاظ على الاستقلال لأسواق الطاقة العالمية، وبالتالي لا ينبغي انتظار أي خطوات "دراماتيكية" أحادية الجانب في هذا السياق".
وأشار شوفايف إلى أن هناك تعاون ثنائي في مجال الإنتاج، عبر شركة غازبروم الروسية التي تمتلك فرعا في الجزائر، والتي "قررت للانتقال من مرحلة التنقيب الجيولوجي إلى مرحلة الإنتاج. ويجري الآن اتخاذ مجموعة من التدابير لتكميل الجوانب القانونية لمشروعها".