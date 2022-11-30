https://sputnikarabic.ae/20221130/السفير-الصيني-لدى-باريس-بكين-تلتزم-الحياد-تجاه-الأزمة-الأوكرانية-ولا-تزود-موسكو-بالسلاح-1070713278.html
السفير الصيني لدى باريس: بكين تلتزم الحياد تجاه الأزمة الأوكرانية ولا تزود موسكو بالسلاح
السفير الصيني لدى باريس: بكين تلتزم الحياد تجاه الأزمة الأوكرانية ولا تزود موسكو بالسلاح
أكد السفير الصيني لدى فرنسا، لو شاي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تزود روسيا بالأسلحة. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T18:59+0000
2022-11-30T18:59+0000
2022-11-30T18:59+0000
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باريس - سبوتنيك. وقال السفير الصيني، في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين تزود روسيا بالأسلحة: "لا أعتقد أن روسيا تحتاج إلى أسلحة صينية".كما شدد على أن بلاده تتمسك بموقف محايد بشأن الصراع في أوكرانيا وتؤيد الحل السلمي، قائلا: "نريد السلام، موقفنا من أوكرانيا هو دفع عملية التفاوض".وتتهم عواصم غربية الصين بأنها لا تتخذ موقفًا محايدًا حيال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. أما بكين فتنفي ذلك، كما أنها أكدت مرارا وتكرارًا عدم تلقيها أي طلب من روسيا لدعمها عسكريا، وتتهم واشنطن بنشر معلومات مضللة.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-الصيني-يحث-على-سرعة-إقامة-اتصال-مباشر-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-1069821119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
السفير الصيني لدى باريس: بكين تلتزم الحياد تجاه الأزمة الأوكرانية ولا تزود موسكو بالسلاح
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أكد السفير الصيني لدى فرنسا، لو شاي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تزود روسيا بالأسلحة.
باريس - سبوتنيك. وقال السفير الصيني، في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين تزود روسيا بالأسلحة: "لا أعتقد أن روسيا تحتاج إلى أسلحة صينية".
كما شدد على أن بلاده تتمسك بموقف محايد بشأن الصراع في أوكرانيا وتؤيد الحل السلمي
، قائلا: "نريد السلام، موقفنا من أوكرانيا هو دفع عملية التفاوض".
وتتهم عواصم غربية الصين بأنها لا تتخذ موقفًا محايدًا حيال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
. أما بكين فتنفي ذلك، كما أنها أكدت مرارا وتكرارًا عدم تلقيها أي طلب من روسيا لدعمها عسكريا، وتتهم واشنطن بنشر معلومات مضللة.