https://sputnikarabic.ae/20221130/السوداني-وعبد-اللهيان-يؤكدان-على-دور-العراق-المحوري-في-المنطقة-1070686332.html

السوداني وعبد اللهيان يؤكدان على دور العراق المحوري في المنطقة

السوداني وعبد اللهيان يؤكدان على دور العراق المحوري في المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، على "دور العراق المحوري في المنطقة". 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T09:04+0000

2022-11-30T09:04+0000

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وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، أن "السوداني استقبل، صباح اليوم، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، فضلا عن تأكيد دور العراق المحوري في المنطقة، وجهوده في تدعيم الأمن وترسيخ الاستقرار فيها".وأضاف البيان أن "اللقاء شهد أيضاً التباحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في إطار التعاون والشراكة البناءة بين البلدين الجارين"، حسب وكالة الانباء العراقية (واع).وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي كشف، أمس الثلاثاء، عن الملفات التي ناقشها السوداني والوفد المرافق له مع الجانب الإيراني خلال زيارته لطهران.وأفاد المكتب الإعلامي في بيان له، أن رئيس مجلس الوزراء بحث 9 ملفات في إيران، موضحًا بأن السوداني والوفد الرسمي المرافق له، "عقد جلسة مباحثات موسّعة مع الجانب الإيراني في العاصمة طهران".ولفت إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ترأس الجانب الإيراني في المباحثات، مشيرًا إلى أن "الجلسة شهدت البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف التنسيق الأمني، والتبادل التجاري، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار وتنظيم السياحة والزيارات الدينية المتبادلة، فضلاً عن ملف المياه ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثاره الاقتصادية".ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح الأمس الثلاثاء، إلى مطار طهران الدولي في زيارة رسمية للجمهورية الإسلامية، على رأس وفد رفيع المستوى.وأشار بيان مكتب السوداني إلى أن الوفد العراقي ضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط حيان عبد الغني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس الوزراء إحسان العوادي، وضم الجانب الإيراني وزير الخارجية حسين عبد اللهيان، ووزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي وعدداً من المسؤولين الإيرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20221129/خامنئي-إيران-مستعدة-لحماية-العراق-ممن-يريد-زعزعة-أمنه-واستقراره-1070668588.html

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