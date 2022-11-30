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الصين تحث أمريكا على التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي
الصين تحث أمريكا على التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي
دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحمّل المسؤولية، خاصة عن نزع السلاح النووي. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T08:44+0000
2022-11-30T08:44+0000
العالم
الصين
انتقادات
البنتاغون الأمريكي
زعزعة الاستقرار
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، تعليقا على تقرير البنتاغون: "يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية في سياستها النووية والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة والتوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي".في وقت سابق، نشر البنتاغون تقريرا عن حالة القوة العسكرية للصين، يفيد بأن الصين في العقد المقبل يمكنها تسريع وتيرة تحديث قواتها النووية وإنتاج نحو 1.5 ألف رأس نووي بحلول عام 2035.
https://sputnikarabic.ae/20221129/ريابكوف-لا-توجد-إشارات-بشأن-استعداد-واشنطن-لاستئناف-مفاوضات-الاستقرار-الاستراتيجي-1070664363.html
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العالم, الصين, انتقادات, البنتاغون الأمريكي, زعزعة الاستقرار
العالم, الصين, انتقادات, البنتاغون الأمريكي, زعزعة الاستقرار

الصين تحث أمريكا على التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي

08:44 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / GREG BAKER
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دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى التوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحمّل المسؤولية، خاصة عن نزع السلاح النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، تعليقا على تقرير البنتاغون: "يجب على الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية في سياستها النووية والتخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة والتوقف عن تقويض الاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وأشار أيضا إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة "تحمل المسؤولية الخاصة ذات الأولوية لنزع السلاح النووي، وخفض ترسانتها النووية بشكل كبير وتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل في نهاية المطاف".

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
ريابكوف: لا توجد إشارات بشأن استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي
أمس, 14:18 GMT
في وقت سابق، نشر البنتاغون تقريرا عن حالة القوة العسكرية للصين، يفيد بأن الصين في العقد المقبل يمكنها تسريع وتيرة تحديث قواتها النووية وإنتاج نحو 1.5 ألف رأس نووي بحلول عام 2035.
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