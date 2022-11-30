https://sputnikarabic.ae/20221130/الفلبين-والولايات-المتحدة-تطلقان-مناورات-عسكرية-موسعة-في-عام-2023-1070699952.html
الفلبين والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية موسعة في عام 2023
الفلبين والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية موسعة في عام 2023
تخطط الفلبين والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "سلاكنيب" (تعني "الدرع في إيلوكانو") في عام 2023 بمشاركة 3000 جندي. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T13:43+0000
2022-11-30T13:43+0000
2022-11-30T13:43+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الفلبين
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية الكولونيل زركسيس ترينيداد يوم الثلاثاء.وقال المتحدث إن مخططي الجيش الفلبيني وقوات الجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ، يضعون اللمسات الأخيرة على خطط التدريبات. وأضاف أن هذه التدريبات المشتركة ستشمل نحو 3000 جندي من فرقة المشاة 25 التابعة للولايات المتحدة ومختلف الوحدات الرئيسية لقوات الجيش الفلبيني."سلاكنيب" هو تدريب عسكري سنوي مشترك يهدف إلى تعزيز تعاون القوات الفلبينية والأمريكية في مجموعة من العمليات العسكرية. شارك نحو 2200 جندي فلبيني وأمريكي في تدريبات "سلاكنيب" هذا العام. في المرة القادمة سيزداد عدد المشاركين بمقدار 800 شخص.علاوة على ذلك، في أكتوبر/ تشرين الأول، شارك نحو 3500 جندي فلبيني وأمريكي في مناورات عسكرية مشتركة في الفلبين لكبح "التهديد من الصين". تأمل الولايات المتحدة في استخدام القواعد العسكرية في الفلبين لمنع احتمال القيام بعمل عسكري صيني ضد تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20221128/تايوان-ترصد-طائرة-مسيرة-هجومية-صينية-1070611539.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الفلبين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الفلبين
الفلبين والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية موسعة في عام 2023
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تخطط الفلبين والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "سلاكنيب" (تعني "الدرع في إيلوكانو") في عام 2023 بمشاركة 3000 جندي.
موسكو - سبوتنيك
. جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية عن المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية الكولونيل زركسيس ترينيداد يوم الثلاثاء.
وقال المتحدث إن مخططي الجيش الفلبيني وقوات الجيش الأمريكي في منطقة المحيط الهادئ
، يضعون اللمسات الأخيرة على خطط التدريبات.
وأضاف أن هذه التدريبات المشتركة ستشمل نحو 3000 جندي من فرقة المشاة 25 التابعة للولايات المتحدة ومختلف الوحدات الرئيسية لقوات الجيش الفلبيني.
"سلاكنيب" هو تدريب عسكري سنوي مشترك يهدف إلى تعزيز تعاون القوات الفلبينية والأمريكية في مجموعة من العمليات العسكرية. شارك نحو 2200 جندي فلبيني وأمريكي في تدريبات "سلاكنيب" هذا العام. في المرة القادمة سيزداد عدد المشاركين بمقدار 800 شخص.
علاوة على ذلك، في أكتوبر/ تشرين الأول، شارك نحو 3500 جندي فلبيني وأمريكي في مناورات عسكرية مشتركة في الفلبين لكبح "التهديد من الصين". تأمل الولايات المتحدة في استخدام القواعد العسكرية في الفلبين لمنع احتمال القيام بعمل عسكري
صيني ضد تايوان.