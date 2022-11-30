https://sputnikarabic.ae/20221130/القضاء-الإيراني-يقضي-بإعدام-4-أشخاص-بتهمة-التعاون-مع-المخابرات-الإسرائيلية-1070698566.html

القضاء الإيراني يقضي بإعدام 4 أشخاص بتهمة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية

القضاء الإيراني يقضي بإعدام 4 أشخاص بتهمة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية

أعلن القضاء الإيراني، الحكم بإعدام أربعة أشخاص، اليوم الأربعاء، بتهمة تعاونهم مع المخابرات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات خطف. 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T13:15+0000

2022-11-30T13:15+0000

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وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن "أحكاما بالسجن بين خمس وعشر سنوات صدرت بحق ثلاثة آخرين بزعم ارتكاب جرائم مثل محاولة الإضرار بالأمن القومي والمساعدة في عمليات خطف وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني".وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أعلنت "اعتقال جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران".وحسب بيان الحرس الثوري، قال جاسوس الموساد في اعترافاته، إنه "رأى إعلانا على الإنترنت يخص جهاز الموساد"، مضيفا أن "هذا الإعلان جعله يشعر بالفضول والحصول على هذه الوظيفة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأوضح أنه "أرسل لهم طلبا عبر البريد الإلكتروني، وأنه من أجل إرضاء الطرف الآخر، أعلن أنه مستعد لاتخاذ أي نوع من الإجراءات بما يتماشى مع أهداف جهاز المخابرات الصهيوني في إيران"، حسب البيان الإيراني.وأعلنت كانت السلطات الإيرانية أعلنت، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقيف مجموعة متعاونة مع الموساد الإسرائيلي استهدفت عناصر المخابرات الإيرانية في محافظة أذربيجان الغربية.وقالت السلطة القضائية، في بيان لها: "تم اعتقال 10 عملاء مرتبطين بالكيان الصهيوني من خلال المراقبة الاستخبارية، وكان نشاطهم الأساسي هو التعرف على عناصر المخابرات الإيرانية الناشطة في مجال محاربة الكيان الصهيوني في محافظة أذربيجان الغربية".وأضاف البيان أن "أعضاء هذه المجموعة تحركوا بتوجيه مباشر من ضباط المخابرات في الموساد بغية التعرف على القوات التي تتعاون مع الدوائر الأمنية في البلاد، ومن خلال اختطافهم وتهديدهم وضربهم، وكانوا يعتزمون انتزاع معلومات منهم".وتركز نشاطهم في محافظات أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان، وفقا للبيان.ووفق بيان السلطة القضائية، "أضرم أفراد هذه المجموعة النار في سيارات ومنازل بعض الأشخاص المرتبطين بالأجهزة الأمنية في إيران، وتلقوا مبالغ نقدية مقابل التقاط الصور وإرسالها إلى ضباط الموساد، وحاولوا اغتيال العناصر الاستخبارية جسديًا في بعض الحالات، ولكن لم ينجحوا في ذلك".

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