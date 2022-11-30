https://sputnikarabic.ae/20221130/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيلوغاروفكا-وتحيد-50-جنديا-أوكرانيا--1070695716.html
القوات الروسية تحرر بلدة بيلوغاروفكا وتحيد 50 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تحرر بلدة بيلوغاروفكا وتحيد 50 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة بيلوغاروفكا في اتجاه دونيتسك بالكامل والقضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:31+0000
2022-11-30T11:31+0000
2022-11-30T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير بلدات بريشي، وترافنيا، وبيلوغاروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل. وتم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مصفحة و3 منصات مدفعية ذاتية الدفع و6 مركبات".
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة بيلوغاروفكا وتحيد 50 جنديا أوكرانيا
11:31 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 30.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة بيلوغاروفكا في اتجاه دونيتسك بالكامل والقضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير بلدات بريشي، وترافنيا، وبيلوغاروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل. وتم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مصفحة و3 منصات مدفعية ذاتية الدفع و6 مركبات".