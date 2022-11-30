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الدفاعات الجوية الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 25"
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيلوغاروفكا-وتحيد-50-جنديا-أوكرانيا--1070695716.html
القوات الروسية تحرر بلدة بيلوغاروفكا وتحيد 50 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تحرر بلدة بيلوغاروفكا وتحيد 50 جنديا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة بيلوغاروفكا في اتجاه دونيتسك بالكامل والقضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:31+0000
2022-11-30T11:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير بلدات بريشي، وترافنيا، وبيلوغاروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل. وتم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مصفحة و3 منصات مدفعية ذاتية الدفع و6 مركبات".
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روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة بيلوغاروفكا وتحيد 50 جنديا أوكرانيا

11:31 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 11:44 GMT 30.11.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك
جنود جمهورنية لوغانسك الشعبية يقومون بتمويه دبابة في حزام غابة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تحرير بلدة بيلوغاروفكا في اتجاه دونيتسك بالكامل والقضاء على ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للأعمال الهجومية للقوات الروسية، تم تحرير بلدات بريشي، وترافنيا، وبيلوغاروفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل. وتم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مصفحة و3 منصات مدفعية ذاتية الدفع و6 مركبات".
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:10 GMT
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