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https://sputnikarabic.ae/20221130/الناتو-يتعهد-بدعم-مولدوفا-وجورجيا-والبوسنة-1070710118.html
"الناتو" يتعهد بدعم مولدوفا وجورجيا والبوسنة
"الناتو" يتعهد بدعم مولدوفا وجورجيا والبوسنة
قال وزير خارجية مولدوفا، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تضررت بشدة" من الأزمة في أوكرانيا، في الوقت الذي عرض فيه "الناتو" دعما جديدا لثلاث دول تأثرت بتداعيات الوضع... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T16:41+0000
2022-11-30T16:41+0000
العالم
الناتو
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وذكر نيكو بوبيسكو في مقابلة في العاصمة الرومانية مع وكالة "أسوشيتيد برس": "نريد توسيع تعاوننا مع الشركاء الذين يدعمون مولدوفا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي (و) الناتو".جاء هذا الدعم لمولدوفا - بالإضافة إلى جورجيا والبوسنة - من حلفاء "الناتو" الأربعاء، عندما التقى وزراء خارجية الدول الثلاث مع نظرائهم في الحلف، لمناقشة كيف يمكن لأكبر منظمة أمنية في العالم أن تساعدهم في مواجهة أوضاع السياسة والطاقة وعدم اليقين الإقليمي.وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بعد المحادثات، إن الحلفاء ناقشوا المخاوف الأمنية المشتركة مع الدول الثلاث التي قال إنها تواجه "ضغوطا روسية"، مضيفا أن الأعضاء وافقوا على المساعدة في تدريب وتحسين المؤسسات الأمنية والدفاعية للدول الثلاث.وأضاف ستولتنبرغ: "إذا كان هناك درسا واحدا تعلمناه من أوكرانيا، فهو أننا بحاجة إلى دعمهم الآن، بعدما رأينا تطورات تسير في الاتجاه الخاطئ تماما كما رأينا مع أوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20221130/الناتو-مهمة-أوكرانيا-ليس-الانضمام-إلى-الحلف-بل-بقاؤها-كدولة-1070697257.html
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العالم, الناتو
العالم, الناتو

"الناتو" يتعهد بدعم مولدوفا وجورجيا والبوسنة

16:41 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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قال وزير خارجية مولدوفا، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تضررت بشدة" من الأزمة في أوكرانيا، في الوقت الذي عرض فيه "الناتو" دعما جديدا لثلاث دول تأثرت بتداعيات الوضع المستمر منذ 10 أشهر.
وذكر نيكو بوبيسكو في مقابلة في العاصمة الرومانية مع وكالة "أسوشيتيد برس": "نريد توسيع تعاوننا مع الشركاء الذين يدعمون مولدوفا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي (و) الناتو".
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
الناتو: مهمة أوكرانيا ليس الانضمام إلى الحلف بل بقاؤها كدولة
12:40 GMT
جاء هذا الدعم لمولدوفا - بالإضافة إلى جورجيا والبوسنة - من حلفاء "الناتو" الأربعاء، عندما التقى وزراء خارجية الدول الثلاث مع نظرائهم في الحلف، لمناقشة كيف يمكن لأكبر منظمة أمنية في العالم أن تساعدهم في مواجهة أوضاع السياسة والطاقة وعدم اليقين الإقليمي.
وقال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بعد المحادثات، إن الحلفاء ناقشوا المخاوف الأمنية المشتركة مع الدول الثلاث التي قال إنها تواجه "ضغوطا روسية"، مضيفا أن الأعضاء وافقوا على المساعدة في تدريب وتحسين المؤسسات الأمنية والدفاعية للدول الثلاث.
وأضاف ستولتنبرغ: "إذا كان هناك درسا واحدا تعلمناه من أوكرانيا، فهو أننا بحاجة إلى دعمهم الآن، بعدما رأينا تطورات تسير في الاتجاه الخاطئ تماما كما رأينا مع أوكرانيا".
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