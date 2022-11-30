https://sputnikarabic.ae/20221130/الناتو-يعلن-مواصلة-التجارة-مع-الصين-ويحذر-من-مخاطر-التبعية-لها-1070710673.html

"الناتو" يعلن مواصلة التجارة مع الصين ويحذر من مخاطر التبعية لها

"الناتو" يعلن مواصلة التجارة مع الصين ويحذر من مخاطر التبعية لها

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ركز على التحديات طويلة الأمد التي تفرضها الصين، محذرا من... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T16:49+0000

2022-11-30T16:49+0000

2022-11-30T16:49+0000

الصين

الناتو

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الناتو، اليوم الأربعاء، في أعقاب انتهاء يومين من الاجتماعات لوزراء الخارجية، إن "ستولتنبرغ ووزراء الخارجية ركزوا في اجتماعهم على التحديات طويلة الأمد التي تفرضها الصين"، وأكد أمين عام الناتو دعم الحلف "للشركاء الذين يواجهون ضغوطا روسية"، وفق البيان.ونوه الأمين العام إلى الوزراء استعرضوا التطورات العسكرية الطموحة للصين، والتقدم التكنولوجي، والأنشطة الإلكترونية المتزايدة.وأشار إلى أن "الوضع في أوكرانيا أظهر اعتمادا خطيرا على الغاز الروسي، وهذا يجب أن يقودنا أيضا إلى تقييم اعتمادنا على الأنظمة "الاستبدادية" الأخرى، ومنها الصين، المتحكمة في سلاسل التوريد والتكنولوجيا والبنية التحتية"، على حد وصفه.وشدد أمين عام الناتو "على أهمية حفاظ الحلف على تفوقه التكنولوجي، ومواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومع الاتحاد الأوروبي"، قائلا: "الناتو هو تحالف لأوروبا وأمريكا الشمالية، ولكن تظل التحديات التي نواجهها عالمية، ويجب أن نتصدى لها معا في الناتو".يذكر أن وزراء خارجية الناتو التقوا بوزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، لمعالجة الاحتياجات الأوكرانية الأكثر إلحاحا، فضلاً عن الدعم طويل المدى.وأكد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في وقت سابق، أنهم لن يعترفوا أبداً بالمناطق التي ضمتها روسيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

https://sputnikarabic.ae/20221130/المجر-تحذر-الناتو-من-التحول-إلى-كتلة-مناهضة-للصين-1070703608.html

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