https://sputnikarabic.ae/20221130/الولايات-المتحدة-تعتقد-أن-العمليات-العسكرية-في-أوكرانيا-ستستمر-خلال-أشهر-الشتاء-1070709085.html
الولايات المتحدة تعتقد أن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستستمر خلال أشهر الشتاء
الولايات المتحدة تعتقد أن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستستمر خلال أشهر الشتاء
توقعت الولايات المتحدة الأمريكية، استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا خلال أشهر الشتاء، مع إمكانية تقليصها بناء على الأحوال الجوية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T16:18+0000
2022-11-30T16:18+0000
2022-11-30T16:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_7ea4e858e58d2729408acaafb0523fd5.jpg
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع استمرار الأنشطة العسكرية واستمرارها في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، ومع ذلك، سيتم تقليص بعض العمليات بسبب الطقس.وأضاف "نعتقد تماما أن العمليات العسكرية ستستمر خلال أشهر الشتاء على الأرجح".وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "سيتم تقليص بعض الأشياء أو تغييرها بناء على الأحوال الجوية".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الجيش-الروسي-يحرر-منطقة-أندريفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بالكامل-والتقدم-مستمر-في-فزديان-1070701450.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_7fb0752b1005bb46e39e346c2b65401c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة تعتقد أن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستستمر خلال أشهر الشتاء
تابعنا عبر
توقعت الولايات المتحدة الأمريكية، استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا خلال أشهر الشتاء، مع إمكانية تقليصها بناء على الأحوال الجوية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع استمرار الأنشطة العسكرية واستمرارها في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، ومع ذلك، سيتم تقليص بعض العمليات بسبب الطقس.
وأضاف "نعتقد تماما أن العمليات العسكرية ستستمر خلال أشهر الشتاء على الأرجح".
وقال كيربي
خلال مؤتمر صحفي: "سيتم تقليص بعض الأشياء أو تغييرها بناء على الأحوال الجوية".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية
تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.