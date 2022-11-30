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https://sputnikarabic.ae/20221130/الولايات-المتحدة-تعتقد-أن-العمليات-العسكرية-في-أوكرانيا-ستستمر-خلال-أشهر-الشتاء-1070709085.html
الولايات المتحدة تعتقد أن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستستمر خلال أشهر الشتاء
الولايات المتحدة تعتقد أن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستستمر خلال أشهر الشتاء
توقعت الولايات المتحدة الأمريكية، استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا خلال أشهر الشتاء، مع إمكانية تقليصها بناء على الأحوال الجوية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T16:18+0000
2022-11-30T16:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع استمرار الأنشطة العسكرية واستمرارها في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، ومع ذلك، سيتم تقليص بعض العمليات بسبب الطقس.وأضاف "نعتقد تماما أن العمليات العسكرية ستستمر خلال أشهر الشتاء على الأرجح".وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "سيتم تقليص بعض الأشياء أو تغييرها بناء على الأحوال الجوية".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الجيش-الروسي-يحرر-منطقة-أندريفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بالكامل-والتقدم-مستمر-في-فزديان-1070701450.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تعتقد أن العمليات العسكرية في أوكرانيا ستستمر خلال أشهر الشتاء

16:18 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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توقعت الولايات المتحدة الأمريكية، استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا خلال أشهر الشتاء، مع إمكانية تقليصها بناء على الأحوال الجوية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع استمرار الأنشطة العسكرية واستمرارها في أوكرانيا خلال فصل الشتاء، ومع ذلك، سيتم تقليص بعض العمليات بسبب الطقس.
وأضاف "نعتقد تماما أن العمليات العسكرية ستستمر خلال أشهر الشتاء على الأرجح".
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر أندرييفكا بالكامل وتواصل عمليات تحرير فوديانوي بجمهورية دونيتسك الشعبية
14:16 GMT
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "سيتم تقليص بعض الأشياء أو تغييرها بناء على الأحوال الجوية".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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