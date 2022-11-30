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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221130/انتهت-اللعبة-بايدن-يحتفل-بالفوز-على-إيران-1070697775.html
"انتهت اللعبة"... بايدن يحتفل بالفوز على إيران
"انتهت اللعبة"... بايدن يحتفل بالفوز على إيران
نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيديو يظهر لحظة إعلانه فوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني، خلال مباراة الفريقين ببطولة كأس العالم المقامة في قطر 2022. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:45+0000
2022-11-30T12:45+0000
بطولة كأس العالم 2022
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة
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وظهر بايدن، في الفيديو وهو يتلقى الخبر من أحد الأشخاص فور انتهاء المباراة، وبعدها قام بإذاعته عبر ميكروفون لحشد من الأشخاص المحيطين به.وقال: "أمريكا 1، وإيران 0، لقد فزنا، انتهت اللعبة"، مضيفا أنه تحدّث مع مدرب الفريق واللاعبين قبل المباراة وحثّهم على الفوز، وهو ما جرى.وتأهل منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة إلى دور الستة عشر، في ختام منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على ويلز وإيران على التوالي.وتصدرت إنجلترا المجموعة بنهاية الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ويلز، فيما فازت الولايات المتحدة على إيران بهدف دون رد، لتحل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. جاءت إيران ثالثا بثلاث نقاط وويلز رابعا بنقطة واحدة.ومن المقرر أن تواجه إنجلترا وصيف المجموعة الأولى (السنغال) في منافسات دور الستة عشر، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب الولايات المتحدة ضد متصدر المجموعة نفسها (هولندا).تصدرت إنجلترا المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة اليوم برصيد 7 نقاط، بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة دون نقاط، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.إلى جانب هولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال، إلى الدور التالي من المنافسات النهائية لبطولة كأس العالم.
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أخبار إيران
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة

"انتهت اللعبة"... بايدن يحتفل بالفوز على إيران

12:45 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Poolالرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / Bay Ismoyo/Pool
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نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيديو يظهر لحظة إعلانه فوز منتخب بلاده على نظيره الإيراني، خلال مباراة الفريقين ببطولة كأس العالم المقامة في قطر 2022.
وظهر بايدن، في الفيديو وهو يتلقى الخبر من أحد الأشخاص فور انتهاء المباراة، وبعدها قام بإذاعته عبر ميكروفون لحشد من الأشخاص المحيطين به.
وقال: "أمريكا 1، وإيران 0، لقد فزنا، انتهت اللعبة"، مضيفا أنه تحدّث مع مدرب الفريق واللاعبين قبل المباراة وحثّهم على الفوز، وهو ما جرى.
وتأهل منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة إلى دور الستة عشر، في ختام منافسات المجموعة الثانية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء، بعد فوزهما على ويلز وإيران على التوالي.
وتصدرت إنجلترا المجموعة بنهاية الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزها بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ويلز، فيما فازت الولايات المتحدة على إيران بهدف دون رد، لتحل في المركز الثاني برصيد 5 نقاط. جاءت إيران ثالثا بثلاث نقاط وويلز رابعا بنقطة واحدة.
ومن المقرر أن تواجه إنجلترا وصيف المجموعة الأولى (السنغال) في منافسات دور الستة عشر، والتي تعد بداية الأدوار الإقصائية في البطولة، فيما ستلعب الولايات المتحدة ضد متصدر المجموعة نفسها (هولندا).
تصدرت إنجلترا المجموعة الأولى بنهاية الجولة الثالثة اليوم برصيد 7 نقاط، بعد فوزها بهدفين مقابل لا شيء على قطر، البلد المنظم للبطولة والذي تذيل المجموعة دون نقاط، فيما فازت السنغال على الإكوادور بهدفين لهدف لتحل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
إلى جانب هولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة تأهلت حتى الآن منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال، إلى الدور التالي من المنافسات النهائية لبطولة كأس العالم.
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