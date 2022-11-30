https://sputnikarabic.ae/20221130/انفجار-يستهدف-السفارة-الأوكرانية-في-العاصمة-الإسبانية-مدريد-يسفر-عن-إصابة-أحد-الموظفين-1070700069.html
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في مدريد يسفر عن إصابة أحد الموظفين
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في مدريد يسفر عن إصابة أحد الموظفين
أفادت وسائل إعلام غربية بوقوع انفجار في السفارة الأوكرانية بالعاصمة الإسبانية، مدريد، أسفر عن إصابة أحد موظفي السفارة. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T13:35+0000
2022-11-30T13:35+0000
2022-11-30T13:43+0000
العالم
أخبار اسبانيا
انفجار عبوة ناسفة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/14/1020241479_0:0:4433:2495_1920x0_80_0_0_5fae34969462c28fb30b0eb76cce8319.jpg
وأفادت صحيفة "20 دقيقة" نقلا عن مصادرها، اليوم الأربعاء بإصابة أحد موظفي السفارة الأوكرانية في العاصمة الإسبانية مدريد بإصابات طفيفة، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة مخبأة في ظروف بريدي.وقالت "انفجرت العبوة حوالي الساعة 1:00 ظهرا (15:00 بتوقيت موسكو). في هذا الوقت، تلقت الشرطة إخطارًا بحدوث حريق في السفارة الأوكرانية في مدريد.ووفقا للتقارير، فإن الموظف توجه بنفسه إلى المستشفى بعد إصابته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/14/1020241479_250:0:4190:2955_1920x0_80_0_0_2dd8233c1a5f7bc53c652661a8d06f1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار اسبانيا, انفجار عبوة ناسفة, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار اسبانيا, انفجار عبوة ناسفة, أخبار أوكرانيا
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في مدريد يسفر عن إصابة أحد الموظفين
13:35 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 30.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وسائل إعلام غربية بوقوع انفجار في السفارة الأوكرانية بالعاصمة الإسبانية، مدريد، أسفر عن إصابة أحد موظفي السفارة.
وأفادت صحيفة "20 دقيقة" نقلا عن مصادرها، اليوم الأربعاء بإصابة أحد موظفي السفارة الأوكرانية في العاصمة الإسبانية مدريد بإصابات طفيفة، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة مخبأة في ظروف بريدي.
وقالت "انفجرت العبوة حوالي الساعة 1:00 ظهرا (15:00 بتوقيت موسكو). في هذا الوقت، تلقت الشرطة إخطارًا بحدوث حريق في السفارة الأوكرانية في مدريد.
ووفقا للتقارير، فإن الموظف توجه بنفسه إلى المستشفى بعد إصابته.