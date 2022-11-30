عربي
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في مدريد يسفر عن إصابة أحد الموظفين
https://sputnikarabic.ae/20221130/انفجار-يستهدف-السفارة-الأوكرانية-في-العاصمة-الإسبانية-مدريد-يسفر-عن-إصابة-أحد-الموظفين-1070700069.html
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في مدريد يسفر عن إصابة أحد الموظفين
انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في مدريد يسفر عن إصابة أحد الموظفين
أفادت وسائل إعلام غربية بوقوع انفجار في السفارة الأوكرانية بالعاصمة الإسبانية، مدريد، أسفر عن إصابة أحد موظفي السفارة. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T13:35+0000
2022-11-30T13:43+0000
العالم
أخبار اسبانيا
انفجار عبوة ناسفة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/14/1020241479_0:0:4433:2495_1920x0_80_0_0_5fae34969462c28fb30b0eb76cce8319.jpg
وأفادت صحيفة "20 دقيقة" نقلا عن مصادرها، اليوم الأربعاء بإصابة أحد موظفي السفارة الأوكرانية في العاصمة الإسبانية مدريد بإصابات طفيفة، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة مخبأة في ظروف بريدي.وقالت "انفجرت العبوة حوالي الساعة 1:00 ظهرا (15:00 بتوقيت موسكو). في هذا الوقت، تلقت الشرطة إخطارًا بحدوث حريق في السفارة الأوكرانية في مدريد.ووفقا للتقارير، فإن الموظف توجه بنفسه إلى المستشفى بعد إصابته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/14/1020241479_250:0:4190:2955_1920x0_80_0_0_2dd8233c1a5f7bc53c652661a8d06f1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار اسبانيا, انفجار عبوة ناسفة, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار اسبانيا, انفجار عبوة ناسفة, أخبار أوكرانيا

انفجار يستهدف السفارة الأوكرانية في مدريد يسفر عن إصابة أحد الموظفين

13:35 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 30.11.2022)
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أفادت وسائل إعلام غربية بوقوع انفجار في السفارة الأوكرانية بالعاصمة الإسبانية، مدريد، أسفر عن إصابة أحد موظفي السفارة.
وأفادت صحيفة "20 دقيقة" نقلا عن مصادرها، اليوم الأربعاء بإصابة أحد موظفي السفارة الأوكرانية في العاصمة الإسبانية مدريد بإصابات طفيفة، اليوم الأربعاء، إثر انفجار عبوة مخبأة في ظروف بريدي.

وقالت "انفجرت العبوة حوالي الساعة 1:00 ظهرا (15:00 بتوقيت موسكو). في هذا الوقت، تلقت الشرطة إخطارًا بحدوث حريق في السفارة الأوكرانية في مدريد.

ووفقا للتقارير، فإن الموظف توجه بنفسه إلى المستشفى بعد إصابته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала