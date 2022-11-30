بعد تحذير البنتاغون من الخطر الصيني في 2035... ما هي قدرات الصين النووية؟
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
© AP Photo / Mark Schiefelbein
أصبحت الصين خامس دولة نووية في العالم منذ 1964، وأجرت 45 تجربة نووية حتى وقّعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996.
وتحظر العقيدة النووية الصينية البدء باستخدام السلاح النووي ضد أي دولة أخرى، كما تحظر استخدامه ضد دول غير نووية، حسبما ذكر موقع مبادرة التهديد النووي "إن تي آي".
3 نوفمبر, 08:02 GMT
وتمتلك الصين قوة ردع نووي يطلق عليها "الثالوث النووي"، التي تعني امتلاك الدولة وسائل إطلاق السلاح النووي من البر والبحر والجو.
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
© AP Photo / Mark Schiefelbein
وتعمل الصين على زيادة حجم ترسانتها النووية في ذات الوقت الذي تطور فيه قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطول الغواصات النووية، حتى أصبحت ترسانتها النووية في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ما هي الدول النووية؟
يوجد في العالم نحو 12 ألفا و700 رأس نووي، وتملك هذه الأسلحة 9 دول بينها دولتان هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تملكان نحو 90 في المئة من حجم السلاح النووي في العالم، حسبما ذكر موقع اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس"، وفقا لتقديرات عالمية في بداية 2022.
روسيا: تمتلك 5 آلاف و977 قنبلة نووية.
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 5 آلاف و428 قنبلة نووية.
الصين: تمتلك 350 قنبلة نووية.
فرنسا: تمتلك 290 قنبلة نووية.
بريطانيا: تمتلك 225 قنبلة نووية.
وتمثل الدول الخمس السابقة دول نووية تعترف بامتلاكها السلاح النووي رسميا، ورغم ذلك فإن هناك 4 دول أخرى تمتلك السلاح النووي، لكنها لا تعترف بامتلاكه وهي:
باكستان: تمتلك 165 قنبلة نووية.
الهند: تمتلك 160 قنبلة نووية.
إسرائيل: تمتلك 90 قنبلة نووية.
كوريا الشمالية: تمتلك 20 قنبلة نووية.
وذكر موقع مبادرة التهديد النووي "إن تي آي" أن الصين تمتلك نحو 110 صواريخ باليستية عابرة للقارات، بينما نشرت نحو 250 صومعة صواريخ جديدة في 2021.
26 نوفمبر, 20:18 GMT
ويمتلك الجيش الصيني قاذفات استراتيجية مصممة لإطلاق الصواريخ النووية من الجو، كما طورت غواصات نووية خاصة بالردع النووي مثل الغواصة طراز "تايب – 094".
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
© AP Photo / Mark Schiefelbein
لماذا تخشى الولايات المتحدة من سلاح الصين النووي؟
حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، من مضاعفة الصين حجم ترسانتها النووية نحو 5 مرات ليصل إلى نحو 1500 رأس نووي بحلول 2035.
وتشكك الصين في التقديرات الأمريكية بشأن ترسانتها النووية وتدعو واشنطن إلى عدم الاعتماد على صور الأقمار الصناعية لتقدير قوة الصين، مطالبة واشنطن بتقليص ترسانتها النووية.
© Sputnikما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟
ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟
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