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https://sputnikarabic.ae/20221130/بعد-تحذير-البنتاغون-من-الخطر-الصيني-في-2035-ما-هي-قدرات-الصين-النووية-1070691078.html
بعد تحذير البنتاغون من الخطر الصيني في 2035... ما هي قدرات الصين النووية؟
بعد تحذير البنتاغون من الخطر الصيني في 2035... ما هي قدرات الصين النووية؟
أصبحت الصين خامس دولة نووية في العالم منذ 1964، وأجرت 45 تجربة نووية حتى وقّعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:06+0000
2022-11-30T11:06+0000
رصد عسكري
الصين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
إسرائيل
كوريا الشمالية
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وتحظر العقيدة النووية الصينية البدء باستخدام السلاح النووي ضد أي دولة أخرى، كما تحظر استخدامه ضد دول غير نووية، حسبما ذكر موقع مبادرة التهديد النووي "إن تي آي".وتمتلك الصين قوة ردع نووي يطلق عليها "الثالوث النووي"، التي تعني امتلاك الدولة وسائل إطلاق السلاح النووي من البر والبحر والجو.وتعمل الصين على زيادة حجم ترسانتها النووية في ذات الوقت الذي تطور فيه قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطول الغواصات النووية، حتى أصبحت ترسانتها النووية في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.ما هي الدول النووية؟يوجد في العالم نحو 12 ألفا و700 رأس نووي، وتملك هذه الأسلحة 9 دول بينها دولتان هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تملكان نحو 90 في المئة من حجم السلاح النووي في العالم، حسبما ذكر موقع اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس"، وفقا لتقديرات عالمية في بداية 2022.وتمثل الدول الخمس السابقة دول نووية تعترف بامتلاكها السلاح النووي رسميا، ورغم ذلك فإن هناك 4 دول أخرى تمتلك السلاح النووي، لكنها لا تعترف بامتلاكه وهي:وذكر موقع مبادرة التهديد النووي "إن تي آي" أن الصين تمتلك نحو 110 صواريخ باليستية عابرة للقارات، بينما نشرت نحو 250 صومعة صواريخ جديدة في 2021.ويمتلك الجيش الصيني قاذفات استراتيجية مصممة لإطلاق الصواريخ النووية من الجو، كما طورت غواصات نووية خاصة بالردع النووي مثل الغواصة طراز "تايب – 094".لماذا تخشى الولايات المتحدة من سلاح الصين النووي؟حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، من مضاعفة الصين حجم ترسانتها النووية نحو 5 مرات ليصل إلى نحو 1500 رأس نووي بحلول 2035.وتشكك الصين في التقديرات الأمريكية بشأن ترسانتها النووية وتدعو واشنطن إلى عدم الاعتماد على صور الأقمار الصناعية لتقدير قوة الصين، مطالبة واشنطن بتقليص ترسانتها النووية.
https://sputnikarabic.ae/20221103/ما-هي-الصواريخ-الباليستية-العابرة-للقارات-1069774116.html
https://sputnikarabic.ae/20221126/ما-هو-الفرق-بين-الصواريخ-الباليستية-والمجنحة-1070578602.html
https://sputnikarabic.ae/20221105/بعد-ظهورها-على-قاذفة-صينية-ما-هي-الصواريخ-الباليستية-التي-يتم-إطلاقها-من-الجو-1069870156.html
الصين
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رصد عسكري, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , إسرائيل, كوريا الشمالية
رصد عسكري, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , إسرائيل, كوريا الشمالية

بعد تحذير البنتاغون من الخطر الصيني في 2035... ما هي قدرات الصين النووية؟

11:06 GMT 30.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أصبحت الصين خامس دولة نووية في العالم منذ 1964، وأجرت 45 تجربة نووية حتى وقّعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996.
وتحظر العقيدة النووية الصينية البدء باستخدام السلاح النووي ضد أي دولة أخرى، كما تحظر استخدامه ضد دول غير نووية، حسبما ذكر موقع مبادرة التهديد النووي "إن تي آي".
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
أول من صنعها روسيا... ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات؟
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وتمتلك الصين قوة ردع نووي يطلق عليها "الثالوث النووي"، التي تعني امتلاك الدولة وسائل إطلاق السلاح النووي من البر والبحر والجو.
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
© AP Photo / Mark Schiefelbein
وتعمل الصين على زيادة حجم ترسانتها النووية في ذات الوقت الذي تطور فيه قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطول الغواصات النووية، حتى أصبحت ترسانتها النووية في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ما هي الدول النووية؟

يوجد في العالم نحو 12 ألفا و700 رأس نووي، وتملك هذه الأسلحة 9 دول بينها دولتان هما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تملكان نحو 90 في المئة من حجم السلاح النووي في العالم، حسبما ذكر موقع اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس"، وفقا لتقديرات عالمية في بداية 2022.
روسيا: تمتلك 5 آلاف و977 قنبلة نووية.
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك 5 آلاف و428 قنبلة نووية.
الصين: تمتلك 350 قنبلة نووية.
فرنسا: تمتلك 290 قنبلة نووية.
بريطانيا: تمتلك 225 قنبلة نووية.
وتمثل الدول الخمس السابقة دول نووية تعترف بامتلاكها السلاح النووي رسميا، ورغم ذلك فإن هناك 4 دول أخرى تمتلك السلاح النووي، لكنها لا تعترف بامتلاكه وهي:
باكستان: تمتلك 165 قنبلة نووية.
الهند: تمتلك 160 قنبلة نووية.
إسرائيل: تمتلك 90 قنبلة نووية.
كوريا الشمالية: تمتلك 20 قنبلة نووية.
وذكر موقع مبادرة التهديد النووي "إن تي آي" أن الصين تمتلك نحو 110 صواريخ باليستية عابرة للقارات، بينما نشرت نحو 250 صومعة صواريخ جديدة في 2021.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن السفن الصاروخية التابعة لأسطول البحر الأسود اطلقت صواريخ كاليبر على أهداف جبهة النصرة في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2022
ما هو الفرق بين الصواريخ الباليستية والمجنحة؟
26 نوفمبر, 20:18 GMT
ويمتلك الجيش الصيني قاذفات استراتيجية مصممة لإطلاق الصواريخ النووية من الجو، كما طورت غواصات نووية خاصة بالردع النووي مثل الغواصة طراز "تايب – 094".
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية
© AP Photo / Mark Schiefelbein

لماذا تخشى الولايات المتحدة من سلاح الصين النووي؟

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، من مضاعفة الصين حجم ترسانتها النووية نحو 5 مرات ليصل إلى نحو 1500 رأس نووي بحلول 2035.
قاذفة قنابل صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
بعد ظهورها على قاذفة صينية... ما هي الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من الجو؟
5 نوفمبر, 20:55 GMT
وتشكك الصين في التقديرات الأمريكية بشأن ترسانتها النووية وتدعو واشنطن إلى عدم الاعتماد على صور الأقمار الصناعية لتقدير قوة الصين، مطالبة واشنطن بتقليص ترسانتها النووية.
© Sputnikما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟
ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
ما هي الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ومن يملكها؟
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