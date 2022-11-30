https://sputnikarabic.ae/20221130/تراجع-الطلب-على-الشحن-الجوي-العالمي-بنسبة-136-على-أساس-سنوي-1070702323.html
تراجع الطلب على الشحن الجوي العالمي بنسبة 13.6% على أساس سنوي
تراجع الطلب على الشحن الجوي العالمي بنسبة 13.6% على أساس سنوي
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الأربعاء، أن الطلب على الشحن الجوي العالمي انكمش بنسبة 13.6% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T14:40+0000
2022-11-30T14:40+0000
2022-11-30T14:40+0000
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سبوتنيك. وأوضح بيان "إياتا" أن هذا الانخفاض سجل في الدول الأوروبية 18,8%، وفي الشرق الأوسط 15% وآسيا والمحيط الهادئ 14.7%، وفي الوقت نفسه، زاد الطلب على الشحن الجوي بشكل طفيف في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.ويرى والش أن حالة عدم اليقين الاقتصادي ستستمر حتى عام 2023 ما يتطلب مزيدا من المراقبة الدقيقة للوضع.ووفقا للاتحاد النقل الجوي الدولي، فقد تسببت عدة عوامل في دفع الطلب على الشحن الجوي إلى الانخفاض من بينها الأزمة الأوكرانية إلى جانب إجراءات الإغلاق التي طبقتها الصين بسبب فيروس كورونا، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة في جميع أنحاء العالم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
تراجع الطلب على الشحن الجوي العالمي بنسبة 13.6% على أساس سنوي
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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الأربعاء، أن الطلب على الشحن الجوي العالمي انكمش بنسبة 13.6% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وجاء التراجع بنسبة 6.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
سبوتنيك. وأوضح بيان "إياتا" أن هذا الانخفاض سجل في الدول الأوروبية 18,8%، وفي الشرق الأوسط 15% وآسيا والمحيط الهادئ 14.7%، وفي الوقت نفسه، زاد الطلب على الشحن الجوي بشكل طفيف في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح، ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، أن الشحنات الجوية واصلت صمودها رغم استمرار الظروف المعاكسة، حيث شهد الطلب على البضائع في أكتوبر زيادة في الطلب بنسبة 3.5% مقارنة بسبتمبر/ أيلول، وهو ما ينبئ باستمرار الزيادة خلال نهاية العام في موسم الذروة على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي.
ويرى والش أن حالة عدم اليقين الاقتصادي ستستمر حتى عام 2023 ما يتطلب مزيدا من المراقبة الدقيقة للوضع.
ووفقا للاتحاد النقل الجوي الدولي، فقد تسببت عدة عوامل في دفع الطلب على الشحن الجوي إلى الانخفاض من بينها الأزمة الأوكرانية
إلى جانب إجراءات الإغلاق التي طبقتها الصين بسبب فيروس كورونا، وكذلك معدلات التضخم المرتفعة في جميع أنحاء العالم.