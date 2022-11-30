https://sputnikarabic.ae/20221130/تراجع-معدل-التضخم-في-منطقة-اليورو-لأول-مرة-خلال-17-شهرا-1070696244.html

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة خلال 17 شهرا

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة خلال 17 شهرا

كشفت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة اليوم الأربعاء، عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 10% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني،... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T12:02+0000

2022-11-30T12:02+0000

2022-11-30T12:02+0000

العالم

اقتصاد

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بلغ معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة مستوى قياسيا عند 10.6% خلال أكتوبر/ تشرين الأول، وتوقع المحللون انخفاضه، لكن التراجع هذا الشهر كان أكثر حدة مما توقعته "بلومبيرغ" و"فاكتسيت"، اللذان توقعا بلوغه 10.4%.هذه البيانات ستقلل من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة، رغم أن رئيسة البنك كريستين لاغارد قد أعربت عن شكوكها في أن التضخم قد بلغ ذروته.تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة هو السبب الرئيسي لانخفاض التضخم الإجمالي في نوفمبر، ما عوّض عن استمرار تسارع نمو تكاليف الطعام والشراب.من بين الدول الـ19 التي تستخدم اليورو، تسجل إسبانيا الآن أدنى معدل تضخم، حيث انخفض إلى 6.6%، مقارنة بفرنسا صاحبة أفضل أداء سابقا، والتي تسجل الآن 7.1%.لا تزال ألمانيا وإيطاليا تسجلان معدلات تضخم عالية، لكن كلتيهما شهدتا انخفاضا بشكل طفيف، بنسبة 0.3% إلى 11.3% و%0.1 إلى 12.5% على التوالي.

https://sputnikarabic.ae/20220828/البنك-المركزي-الأوروبي-نحتاج-إلى-تضحية-أكبر-من-أجل-السيطرة-على-الأسعار-1066933151.html

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