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https://sputnikarabic.ae/20221130/تراجع-معدل-التضخم-في-منطقة-اليورو-لأول-مرة-خلال-17-شهرا-1070696244.html
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة خلال 17 شهرا
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة خلال 17 شهرا
كشفت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة اليوم الأربعاء، عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 10% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني،... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:02+0000
2022-11-30T12:02+0000
العالم
اقتصاد
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بلغ معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة مستوى قياسيا عند 10.6% خلال أكتوبر/ تشرين الأول، وتوقع المحللون انخفاضه، لكن التراجع هذا الشهر كان أكثر حدة مما توقعته "بلومبيرغ" و"فاكتسيت"، اللذان توقعا بلوغه 10.4%.هذه البيانات ستقلل من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة، رغم أن رئيسة البنك كريستين لاغارد قد أعربت عن شكوكها في أن التضخم قد بلغ ذروته.تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة هو السبب الرئيسي لانخفاض التضخم الإجمالي في نوفمبر، ما عوّض عن استمرار تسارع نمو تكاليف الطعام والشراب.من بين الدول الـ19 التي تستخدم اليورو، تسجل إسبانيا الآن أدنى معدل تضخم، حيث انخفض إلى 6.6%، مقارنة بفرنسا صاحبة أفضل أداء سابقا، والتي تسجل الآن 7.1%.لا تزال ألمانيا وإيطاليا تسجلان معدلات تضخم عالية، لكن كلتيهما شهدتا انخفاضا بشكل طفيف، بنسبة 0.3% إلى 11.3% و%0.1 إلى 12.5% على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20220828/البنك-المركزي-الأوروبي-نحتاج-إلى-تضحية-أكبر-من-أجل-السيطرة-على-الأسعار-1066933151.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة خلال 17 شهرا

12:02 GMT 30.11.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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كشفت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة اليوم الأربعاء، عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 10% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، متراجعا لأول مرة في 17 شهرا.
بلغ معدل التضخم في منطقة العملة الموحدة مستوى قياسيا عند 10.6% خلال أكتوبر/ تشرين الأول، وتوقع المحللون انخفاضه، لكن التراجع هذا الشهر كان أكثر حدة مما توقعته "بلومبيرغ" و"فاكتسيت"، اللذان توقعا بلوغه 10.4%.
هذه البيانات ستقلل من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة أسعار الفائدة، رغم أن رئيسة البنك كريستين لاغارد قد أعربت عن شكوكها في أن التضخم قد بلغ ذروته.
احتجاج نشطاء البيئة في غرينبيس و كوالا كولكتيف ضد غسل الاتحاد الأوروبي للطاقة النووية تحت تمثال اليورو في فرانكفورت، ألمانيا، 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
البنك المركزي الأوروبي: نحتاج إلى "تضحية أكبر" من أجل السيطرة على الأسعار
28 أغسطس, 14:45 GMT
تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة هو السبب الرئيسي لانخفاض التضخم الإجمالي في نوفمبر، ما عوّض عن استمرار تسارع نمو تكاليف الطعام والشراب.
من بين الدول الـ19 التي تستخدم اليورو، تسجل إسبانيا الآن أدنى معدل تضخم، حيث انخفض إلى 6.6%، مقارنة بفرنسا صاحبة أفضل أداء سابقا، والتي تسجل الآن 7.1%.
لا تزال ألمانيا وإيطاليا تسجلان معدلات تضخم عالية، لكن كلتيهما شهدتا انخفاضا بشكل طفيف، بنسبة 0.3% إلى 11.3% و%0.1 إلى 12.5% على التوالي.
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