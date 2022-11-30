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https://sputnikarabic.ae/20221130/تركيا-تتهم-أمريكا-بدعم-الإرهابيين-شمالي-سوريا-1070695860.html
تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهابيين شمالي سوريا
تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهابيين شمالي سوريا
طالب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، "بإجراءات فعالة ضد المنظمات الإرهابية التي تستهدف تركيا وتجميد أرصدتها البنكية في الدول التي... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:46+0000
2022-11-30T11:46+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد في رومانيا، إن تركيا "تطالب بإجراءات فعالة ضد المنظمات الإرهابية التي تستهدف تركيا وتجميد أرصدتها البنكية في الدول التي توجد فيها". وأضاف: "نحارب التنظميات الإرهابية بجميع الطرق"، مشددا على ضرورة وقف الحلفاء الدعم لهذه التنظيمات.واتهم وزير الخارجية التركي "الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الإرهابيين شمالي سوريا"، مطالبًا إياها بوقف هذا الدعم.وكانت تركيا قد أطلقت، في أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.ونفذت تركيا، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، شمالي سوريا والعراق.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20221130/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤولة-المخابرات-في-حزب-العمال-الكردستاني-خلال-عملية-استخبارية-شمالي-العراق-1070680378.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

تركيا تتهم أمريكا بدعم الإرهابيين شمالي سوريا

11:46 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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طالب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، "بإجراءات فعالة ضد المنظمات الإرهابية التي تستهدف تركيا وتجميد أرصدتها البنكية في الدول التي توجد بها".
وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" المنعقد في رومانيا، إن تركيا "تطالب بإجراءات فعالة ضد المنظمات الإرهابية التي تستهدف تركيا وتجميد أرصدتها البنكية في الدول التي توجد فيها".
قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
تركيا تعلن تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني خلال عملية استخبارية شمالي العراق
07:35 GMT
وأضاف: "نحارب التنظميات الإرهابية بجميع الطرق"، مشددا على ضرورة وقف الحلفاء الدعم لهذه التنظيمات.
واتهم وزير الخارجية التركي "الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الإرهابيين شمالي سوريا"، مطالبًا إياها بوقف هذا الدعم.
وكانت تركيا قد أطلقت، في أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
ونفذت تركيا، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، شمالي سوريا والعراق.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.
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