https://sputnikarabic.ae/20221130/تركيا-تعلن-تحييد-مسؤولة-المخابرات-في-حزب-العمال-الكردستاني-خلال-عملية-استخبارية-شمالي-العراق-1070680378.html
تركيا تعلن تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني خلال عملية استخبارية شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني خلال عملية استخبارية شمالي العراق
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن "تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق". 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T07:35+0000
2022-11-30T07:35+0000
2022-11-30T07:35+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأنه تم "تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي فاطمة أونور في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق"، دون المزيد من التفاصيل.وكانت تركيا قد أطلقت، في أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.ونفذت تركيا، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، شمالي سوريا والعراق.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
تركيا تعلن تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني خلال عملية استخبارية شمالي العراق
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، عن "تحييد مسؤولة المخابرات في حزب العمال الكردستاني في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق".
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأنه تم "تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي فاطمة أونور في عملية للاستخبارات التركية شمالي العراق"، دون المزيد من التفاصيل.
وكانت تركيا قد أطلقت، في أبريل/نيسان الماضي، عملية "المخلب ـ القفل"، ضد المسلحين الأكراد في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
ونفذت تركيا، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عملية جوية ضد قواعد مسلحة لوحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني (مجموعتان محظورتان في تركيا بدعوى النشاط الإرهابي)، شمالي سوريا والعراق.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كثفت أنقرة من هجماتها على أهداف تقول إنها تابعة لحزب العمال الكردستاني
وأذرعه المسلحة في العراق وسوريا.