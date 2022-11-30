https://sputnikarabic.ae/20221130/تقرير-مصر-تلغي-مشروعا-للطاقة-الشمسية-تخفيفا-لأعباء-التمويل-1070695192.html
تقرير: مصر تلغي مشروعا للطاقة الشمسية تخفيفا لأعباء التمويل
تقرير: مصر تلغي مشروعا للطاقة الشمسية تخفيفا لأعباء التمويل
ألغت مصر مشروعا لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط تبلغ استثماراته 50 مليون دولار، وكانت مقررة إقامته في أسوان جنوبي البلاد. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T11:16+0000
2022-11-30T11:16+0000
2022-11-30T11:16+0000
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وبحسب ما نقلته شبكة "الشرق نيوز"، عن مسؤولين في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، فإن قرار التراجع عن المشروع جاء لحفض الأعباء التمويلية عن كاهل الحكومة.مزرعة الطاقة الشمسية المقترحة كان متفقا على تمويلها مع الصندوق العربي للإنماء الكويتي، ويأتي قرار الإلغاء بعد أيام من استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لمحادثات المناخ "كوب 27".على هامش المؤتمر، وقّعت مصر اتفاقيات استثمارية وتمويلية بقيمة عشرات مليارات دولار تقريبا لمشاريع طاقة متجددة، وبآليات يعتقد أنها ستكون نموذجا للدول النامية الأخرى من أجل تأمين التمويل اللازم لجهود مكافحة التغير المناخي.أرجعت المصادر السبب الرئيسي لإلغاء المشروع إلى تجنب تراكم الأعباء التمويلية على هيئة الطاقة المتجددة، والتي تتحمل سداد ديون متراكمة للعديد من الجهات بالفعل، حيث أن هدفها أن تكون جهة تنظيمية وأن يقوم القطاع الخاص بتلك المشروعات.تمتلك مصر بالفعل واحدا من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وهو مجمع "بنبان" الموجود في أسوان أيضا، والذي يمكنه توليد ما يعادل 90% من طاقة السد العالي عند تشغيله بالقدرة الكاملة، وباستثمارات نحو ملياري دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221115/مصر-تعلن-توقيع-اتفاقيات-بـ83-مليار-دولار-في-مجال-الطاقة-المتجددة-1070196965.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي
تقرير: مصر تلغي مشروعا للطاقة الشمسية تخفيفا لأعباء التمويل
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ألغت مصر مشروعا لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط تبلغ استثماراته 50 مليون دولار، وكانت مقررة إقامته في أسوان جنوبي البلاد.
وبحسب ما نقلته شبكة
"الشرق نيوز"، عن مسؤولين في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، فإن قرار التراجع عن المشروع جاء لحفض الأعباء التمويلية عن كاهل الحكومة.
مزرعة الطاقة الشمسية المقترحة كان متفقا على تمويلها مع الصندوق العربي للإنماء الكويتي، ويأتي قرار الإلغاء بعد أيام من استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة لمحادثات المناخ "كوب 27".
على هامش المؤتمر، وقّعت مصر اتفاقيات استثمارية وتمويلية بقيمة عشرات مليارات دولار
تقريبا لمشاريع طاقة متجددة، وبآليات يعتقد أنها ستكون نموذجا للدول النامية الأخرى من أجل تأمين التمويل اللازم لجهود مكافحة التغير المناخي.
أرجعت المصادر السبب الرئيسي لإلغاء المشروع إلى تجنب تراكم الأعباء التمويلية على هيئة الطاقة المتجددة، والتي تتحمل سداد ديون متراكمة للعديد من الجهات بالفعل، حيث أن هدفها أن تكون جهة تنظيمية وأن يقوم القطاع الخاص بتلك المشروعات.
تمتلك مصر بالفعل واحدا من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية
في العالم، وهو مجمع "بنبان" الموجود في أسوان أيضا، والذي يمكنه توليد ما يعادل 90% من طاقة السد العالي عند تشغيله بالقدرة الكاملة، وباستثمارات نحو ملياري دولار.