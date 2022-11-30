تهديد جديد من "الناتو" لروسيا
نناقش في هذه الحلقة: الناتو يدرس نشر قوات جديدة في أوروبا، دمشق تطالب مجلس الأمن بإخراج القوات التركية والأمريكية من البلاد، العراق يرفض استخدام أراضيه لشن عمليات ضد إيران، يوم غضب شامل في الضفة الغربية والقدس المحتلة ردا على "الجرائم الإسرائيلية"، العراق يزيد إنتاج النفط؛ اجتماع سوري روسي في موسكو لبحث التعاون الاقتصادي.
كشفت القيادة العسكرية لحلف "الناتو" عن نيتها إرسال قوات إضافية إلى الجناح الشرقي من أوروبا إذا لزم الأمر ضمن خطته لحماية أعضائه والدفاع عنهم.
حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي فادي عيد لـ"بلا قيود":
"هذه الخطوة من قبل الناتو لا تعني إلا وضوح نيته استنزاف روسيا، ولا علاقة لها أبدا بحماية الحلفاء؛ وكل ما يقوله عن ضمان أمنه القومي هراء، لأنه رفع الدعم العسكري لنظام كييف إلى أقصى درجة مباشرة بعد الشهر الثاني على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وروسيا قدمت مقترحات أكثر من مرة من أجل التفاوض لكن في كل مرة كان الناتو يضغط على نظام كييف للاستمرار في الصراع المسلح وعدم الجلوس على طاولة المفاوضات، لذلك أصبح من الواضح أن الناتو لا يحمي مصالح الحلفاء في أوروبا وإنما مصالح بريطانيا والولايات المتحدة في قلب أوروبا وضمان هيمنتهما، وهذا أدى إلى غضب الشارع الأوروبي وحتى الأمريكي وخروج مظاهرات تطالب بوقف الدعم لنظام كييف وإنهاء الأزمة".
خبير: إسرائيل تعطي أوامر بحرية إطلاق النار على كل فلسطيني
أفاد مراسل "سبوتنيك" في فلسطين، بأن مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية أصدرت بيانا شديد اللهجة، أعلنت فيه عن يوم غضب شامل في الضفة الغربية والقدس. فيما دعت روسيا والأمم المتحدة إلى تهدئة الأوضاع وعدم التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، حسن مرهج، لـ"بلا قيود":
" أتوقع أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيدا وتغييرا في استراتيجية الاحتلال بسبب ما حصل من عمليات من قبل شبان فلسطينيين استهدفوا العمق الإسرائيلي، ما أربك المنظومة الأمنية الإسرائيلية، فاتخذت بعدها قرارات بحرية إطلاق النار على كل فلسطيني لمجرد الاشتباه أو التشكيك، كما حدث أثناء إطلاق النار على شخص فقط لأنه يحمل هاتفه النقال، أما بالنسبة لموقف روسيا فهو مشرف، وموسكو كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني، وخاصة في مجلس الأمن، ولكن هل هناك من يسمع صوت روسيا في هذه المنظومة التي تخدم الأجندة الأمريكية، وتشترى بالأموال؟".
التفاصيل في الملف الصوتي...