https://sputnikarabic.ae/20221130/توقعات-بإقبال-كبير-للمرأة-اللبنانية-على-خوض-غمار-الانتخابات-البلدية-المقبلة-1070712988.html

توقعات بإقبال كبير للمرأة اللبنانية على خوض غمار الانتخابات البلدية المقبلة

توقعات بإقبال كبير للمرأة اللبنانية على خوض غمار الانتخابات البلدية المقبلة

يتزايد إقبال النساء اللبنانيات على المشاركة في المجال العام، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد النساء اللواتي سيتقدمن بطلبات الترشح للانتخابات البلدية اللبنانية... 30.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-30T18:48+0000

2022-11-30T18:48+0000

2022-11-30T18:48+0000

أخبار لبنان

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وتقول جويل أبو فرحات رئيسة منظمة "فيفتي فيفتي" لـ"سبوتنيك" إن "الإقبال كبير لعدة أسباب أولًا انتخاب 8 سيدات بالمجلس النيابي، ونرى أن الثمانية إجمالًا فاعلات وهذا ما شجع سيدات غيرهن أن يتقدمن للترشح، ثانيًا اليوم يوجد تقبل أكثر أيضًا من المجتمع اللبناني أن ينتخب نساء لأنه لاحظنا أن عدد الناخبين ارتفع 30% تقريبًا بين انتخابات 2018 و2022 النيابية".وأوضحت أن "الحلقات التي نقيمها في المناطق، ونحن نغطي تقريبًا 26 قضاء بهذه الحلقات نرى الكثير من الإقبال من قبل السيدات للترشح للانتخابات البلدية ونحن نستقطب عدد كبير يعني لليوم لدينا تقريبًا 500 استمارة لـ500 سيدة تريد الترشح".كما شددت أبو فرحات على "أهمية دور المرأة في البلدية لأنه أساسي في التنمية المحلية على كافة الأصعدة، ثانيًا نحن نشجع السيدات على الترشح ونقول لهم إن كل التحديات تهون عندما يكون هناك بيئة حاضنة ونسهل المواضيع عبر التوضيح لهن كيف هو القانون وما هو العمل في البلدية، أيضًا اليوم عندما نقول لهن أن هناك تدريبات تقنية ومعلومات عن هذا الموضوع طبعًا السيدة دائمًا تحب أن تكثف معلوماتها وتقنياتها لتكون جاهزة أكثر للتحدي القادم كانتخابات".وعن العوائق أمام المرأة اللبنانية للمشاركة في الانتخابات، ذكرت أبو فرحات أن "العوائق كثيرة ولكن أبرزها، أولًا نحن اليوم في المناطق النائية المناطق البعيدة لا يزال فيها عقلية ذكورية، اليوم نعلم أن الانتخابات البلدية هي عائلات أكثر من أنها أحزاب، طبعًا الأحزاب تلعب دور ولكنه دور سنوي فالعائلة هي التي تختار مرشحها واليوم العائلات دائمًا تذهب باتجاه الرجل أكثر من المرأة، لذا يجب أن يكون هنالك وعي كافي في هذه البلدات أن المرأة اليوم لديها دور مهم لتلعبه".وأضافت: "نحن نسلط الضوء على أهمية وجود المرأة في البلدية، هذه مهمة جدًا نحن نتكلم تنمية محلية نتكلم مستوصف نتكلم مدرسة، حضانة، بيئة، أماكن خضراء كل هذه المواضيع اليوم للتنمية المحلية دور المرأة أساسي فيها".ورأت أبو فرحات أن "العدد سوف يتضاعف، لا أستطيع أن أتكلم بالأرقام ولكن أنا متأكدة لأنه منذ العام 2016 لليوم الكثير من الأمور تغيرت، وأكيد اليوم المرأة لديها دور أساسي أكبر لتلعبه ولديها وجود أكثر بكافة المناطق وخاصةً على الصعيد السياسي، يعني على صعيد التنمية المحلية وعلى صعيد الوطن ككل، بالإضافة طبعًا لكل الحملات التي تقام على أهمية دور المرأة فأعتقد هذا تحفيز مهم ومشجع وداعم لوجود المرأة بالتالي سوف نرى أكيد عدد أكبر بكثير من 2016 كترشح للسيدات".

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