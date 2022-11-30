https://sputnikarabic.ae/20221130/جعجع-الحوار-مع-حزب-الله-مضيعة-للوقت-1070698710.html

جعجع: الحوار مع "حزب الله" مضيعة للوقت

جعجع: الحوار مع "حزب الله" مضيعة للوقت

قال سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية" إن انتخاب رئيس مثل ميشال عون، يعني أن أزمة لبنان ستمتد إلى ما لا نهاية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأربعاء، اعتبر فيها أن الحوار مع "حزب الله" اللبناني يعد مضيعة للوقت.وتابع: "نعتبر أن محور الممانعة هو السبب فيما وصل إليه لبنان، وبالتالي فلا يمكن أن نتحاور معه"، مشيرا إلى أن ما يقوم به من ممارسات لا تبشر بخير.واستطرد: " كان الفريق الآخر لديه أغلبية في البرلمان والحكومة، قبل نحو 3 سنوات، لكنه لم يفعل أي شيء لمعالجة الأزمة".وعن انتخاب رئيس جديد للبلاد، قال جعجع، إنه يأمل في انتخاب رئيس يمكنه إنقاذ لبنان وليس رئيس يتم التوافق عليه فقط.وأوضح أن "حزب القوات" لن يتمسك بمرشحه إذا كان هناك بديل يوازيه ويكون مقنعا.يذكر أن مجلس النواب اللبناني، فشل للمرة السابعة، يوم الخميس الماضي، في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وحدد غدا، موعدا لإعادة التصويت.وتسبب خلو منصب الرئيس في لبنان إلى تعقيد المشهد السياسي في ظل الخلافات والهوة العميقة بين القوى الأساسية، ورغم دعوات رئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية يتوافق عليها الجميع.

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