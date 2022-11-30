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"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي
https://sputnikarabic.ae/20221130/داعش-يعلن-مقتل-زعيمه-أبو-الحسن-القرشي-1070705908.html
"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي
"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي
أعلن متحدث باسم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، اليوم الأربعاء، "مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له". 30.11.2022, سبوتنيك عربي
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تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي

"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي

15:48 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 30.11.2022)
© Sputnik . FERRAS ALAHMEDالسيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم "داعش"
السيطرة على كامل حي (طريق السد) جنوب مدينة درعا، بعد القضاء على عشرات المسلحين من قياديي تنظيم داعش - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . FERRAS ALAHMED
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أعلن متحدث باسم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، اليوم الأربعاء، "مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له".
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT
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