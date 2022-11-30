https://sputnikarabic.ae/20221130/داعش-يعلن-مقتل-زعيمه-أبو-الحسن-القرشي-1070705908.html
"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي
"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي
أعلن متحدث باسم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، اليوم الأربعاء، "مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له". 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T15:48+0000
2022-11-30T15:48+0000
2022-11-30T15:52+0000
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تنظيم داعش الإرهابي
"داعش" يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي
15:48 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 15:52 GMT 30.11.2022) تابعنا عبر
أعلن متحدث باسم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، اليوم الأربعاء، "مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له".