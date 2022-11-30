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https://sputnikarabic.ae/20221130/زاخاروفا-الغرب-يجر-مولدوفا-إلى-حملة-مناهضة-لروسيا-على-غرار-السيناريو-الأوكراني-1070699454.html
زاخاروفا: الغرب يجر مولدوفا إلى حملة مناهضة لروسيا على غرار السيناريو الأوكراني
زاخاروفا: الغرب يجر مولدوفا إلى حملة مناهضة لروسيا على غرار السيناريو الأوكراني
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الغرب يجر مولدوفا إلى حملة مناهضة لروسيا وفقًا لسيناريو مشابه للحملة الأوكرانية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T13:31+0000
2022-11-30T13:31+0000
روسيا
الخارجية الروسية
الناتو
ماريا زاخاروفا
مولدوفا
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وأضافت زاخاروفا للصحفيين: "نلاحظ مع الأسف أن الغرب، من خلال أيدي سلطات الجمهورية، يواصل جذبها (مولدوفا) بنشاط إلى حملتها المعادية لروسيا".وأشارت زاخاروفا إلى أن السيناريو كان مشابها للسيناريو الذي تم تنفيذه في أوكرانيا: تطهير فضاء المعلومات عن الآراء المرفوضة، والوضع السياسي المحايد، والتقارب مع حلف الناتو. كل هذا بيد الساسة أنفسهم الذين تلقوا التغذية من الطرف الغربي".يذكر أن البرلمان المولدوفي، صادق يوم الخميس الماضي، على التعديل الرابع عشر لاتفاقية المساعدة التنموية بين كيشيناو والحكومة الأمريكية والتي من خلالها ستتلقى مولدوفا نحو 19 مليون و500 ألف دولار أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220523/وزارة-الخارجية-الروسية-خطط-الناتو-لتزويد-مولدوفا-بالأسلحة-تثير-تساؤلات-لدى-موسكو-1062579458.html
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روسيا, الخارجية الروسية, الناتو, ماريا زاخاروفا, مولدوفا
روسيا, الخارجية الروسية, الناتو, ماريا زاخاروفا, مولدوفا

زاخاروفا: الغرب يجر مولدوفا إلى حملة مناهضة لروسيا على غرار السيناريو الأوكراني

13:31 GMT 30.11.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الغرب يجر مولدوفا إلى حملة مناهضة لروسيا وفقًا لسيناريو مشابه للحملة الأوكرانية.
وأضافت زاخاروفا للصحفيين: "نلاحظ مع الأسف أن الغرب، من خلال أيدي سلطات الجمهورية، يواصل جذبها (مولدوفا) بنشاط إلى حملتها المعادية لروسيا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن السيناريو كان مشابها للسيناريو الذي تم تنفيذه في أوكرانيا: تطهير فضاء المعلومات عن الآراء المرفوضة، والوضع السياسي المحايد، والتقارب مع حلف الناتو. كل هذا بيد الساسة أنفسهم الذين تلقوا التغذية من الطرف الغربي".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
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وزارة الخارجية الروسية: خطط الناتو لتزويد مولدوفا بالأسلحة تثير تساؤلات لدى موسكو
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يذكر أن البرلمان المولدوفي، صادق يوم الخميس الماضي، على التعديل الرابع عشر لاتفاقية المساعدة التنموية بين كيشيناو والحكومة الأمريكية والتي من خلالها ستتلقى مولدوفا نحو 19 مليون و500 ألف دولار أمريكي.
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