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https://sputnikarabic.ae/20221130/زاخاروفا-الناتو-غير-مهتم-بحل-سياسي-ودبلوماسي-للأوضاع-في-أوكرانيا-1070698089.html
زاخاروفا: الناتو غير مهتم بحل سياسي ودبلوماسي للأوضاع في أوكرانيا
زاخاروفا: الناتو غير مهتم بحل سياسي ودبلوماسي للأوضاع في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن نتائج لقاء وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بوخارست، تشير إلى أن الحلف غير... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T12:50+0000
2022-11-30T12:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لا يمكنني تجاهل بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو. تم تبني هذا البيان خلال اجتماع لمجلس الحلف على مستوى وزراء الخارجية في الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، في بوخارست. يشير محتوى الوثيقة إلى أن حلف الناتو غير مهتم على الإطلاق بإيجاد حل سياسي ودبلوماسي في أوكرانيا".وفقا لزاخاروفا، فإن النهج الذي تم اتخاذه بعد الانقلاب في فبراير/ شباط 2014، هو "تبرئة نظام كييف، وبالتالي، شيطنة روسيا من أجل تبرير الحاجة إلى حلف شمال الأطلسي".
https://sputnikarabic.ae/20221119/البنتاغون-يؤكد-أن-الناتو-لا-يريد-الصدام-مع-روسيا------1070339462.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

زاخاروفا: الناتو غير مهتم بحل سياسي ودبلوماسي للأوضاع في أوكرانيا

12:50 GMT 30.11.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية"
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن نتائج لقاء وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بوخارست، تشير إلى أن الحلف غير مهتم بحل سياسي ودبلوماسي للأوضاع في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "لا يمكنني تجاهل بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو. تم تبني هذا البيان خلال اجتماع لمجلس الحلف على مستوى وزراء الخارجية في الفترة من 22 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، في بوخارست. يشير محتوى الوثيقة إلى أن حلف الناتو غير مهتم على الإطلاق بإيجاد حل سياسي ودبلوماسي في أوكرانيا".
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وفقا لزاخاروفا، فإن النهج الذي تم اتخاذه بعد الانقلاب في فبراير/ شباط 2014، هو "تبرئة نظام كييف، وبالتالي، شيطنة روسيا من أجل تبرير الحاجة إلى حلف شمال الأطلسي".
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