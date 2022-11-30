https://sputnikarabic.ae/20221130/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-فنزويلا-1070678711.html
زلزال بقوة 5 درجات يضرب فنزويلا
زلزال بقوة 5 درجات يضرب فنزويلا
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ولاية سوكري في فنزويلا، اليوم الأربعاء. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T04:37+0000
2022-11-30T04:37+0000
2022-11-30T04:37+0000
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وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال عند دائرة عرض (10.57 شمالا) وخط طول (62.56 غربا).وأكد المركز أن الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر.ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كولومبيا-تشن-حملة-عسكرية-لاستهداف-جماعات-مسلحة-على-الحدود-1070647060.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 5 درجات يضرب فنزويلا
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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ولاية سوكري في فنزويلا، اليوم الأربعاء.
وبحسب مركز
رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال عند دائرة عرض (10.57 شمالا) وخط طول (62.56 غربا).
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.