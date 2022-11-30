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زلزال بقوة 5 درجات يضرب فنزويلا
زلزال بقوة 5 درجات يضرب فنزويلا
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ولاية سوكري في فنزويلا، اليوم الأربعاء. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T04:37+0000
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وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال عند دائرة عرض (10.57 شمالا) وخط طول (62.56 غربا).وأكد المركز أن الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر.ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كولومبيا-تشن-حملة-عسكرية-لاستهداف-جماعات-مسلحة-على-الحدود-1070647060.html
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زلزال بقوة 5 درجات يضرب فنزويلا

04:37 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / Carlos Landaetaانهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في قطاع فالي فيردي في بويرتو لا كروز، ولاية أنزواتيجوي، فنزويلا، في 4 نوفمبر 2022.
انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في قطاع فالي فيردي في بويرتو لا كروز، ولاية أنزواتيجوي، فنزويلا، في 4 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / Carlos Landaeta
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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ولاية سوكري في فنزويلا، اليوم الأربعاء.
وبحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال عند دائرة عرض (10.57 شمالا) وخط طول (62.56 غربا).
وأكد المركز أن الزلزال وقع على عمق 100 كيلومتر.
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كولومبيا تشن حملة عسكرية لاستهداف جماعات مسلحة على الحدود
أمس, 04:10 GMT
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
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