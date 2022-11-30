https://sputnikarabic.ae/20221130/زلزال-بقوة-59-درجة-يضرب-مقاطعة-ألبيرتا-الكندية-1070677578.html
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.9 درجة ضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية يوم الثلاثاء. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T00:41+0000
2022-11-30T00:41+0000
2022-11-30T00:41+0000
أخبار كندا
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وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال، الذي وقع على بعد 357 كيلومترا شمال غربي مدينة إدمونتون، كان على عمق 10 كيلومترات.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية بعد.
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أخبار كندا
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.9 درجة ضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية يوم الثلاثاء.
وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال، الذي وقع على بعد 357 كيلومترا شمال غربي مدينة إدمونتون، كان على عمق 10 كيلومترات.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية بعد.