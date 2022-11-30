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زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية
زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.9 درجة ضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية يوم الثلاثاء. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
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وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال، الذي وقع على بعد 357 كيلومترا شمال غربي مدينة إدمونتون، كان على عمق 10 كيلومترات.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية بعد.
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أخبار كندا
أخبار كندا

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية

00:41 GMT 30.11.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AP Photo
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.9 درجة ضرب مقاطعة ألبيرتا الكندية يوم الثلاثاء.
وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال، الذي وقع على بعد 357 كيلومترا شمال غربي مدينة إدمونتون، كان على عمق 10 كيلومترات.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية بعد.
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