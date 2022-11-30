عربي
https://sputnikarabic.ae/20221130/سفير-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-النكبة-الحقيقية-حدثت-ليهود-إيران-والدول-العربية-1070715169.html
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: النكبة الحقيقية حدثت ليهود إيران والدول العربية
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: النكبة الحقيقية حدثت ليهود إيران والدول العربية
قالت قناة عبرية، إنه من المتوقع أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء على قرار "لعقد حدث رفيع المستوى لإحياء ذكرى النكبة بناء على طلب... 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T20:58+0000
2022-11-30T20:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104545/88/1045458870_0:290:1200:965_1920x0_80_0_0_adbcfc4b6f6143e6f2644b60f169ee1d.jpg
وأضافت القناة السابعة أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هاجم القرار المرتقب بشدة وقال في خطاب له بالمنظمة الأممية: "ماذا ستقول إذا احتفل المجتمع الدولي بيوم تأسيس بلدك باعتباره كارثة؟ يا له من عار".وأضاف إردان "لمدة 75 عاما في مبنى الأمم المتحدة، رويت قصة كاذبة تماما عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إنهم يروون قصة عن اللاجئين الفلسطينيين والتي تمحو بالطبع القصة الحقيقية - النكبة اليهودية هي النكبة الحقيقية".وزعم أن "الدول العربية وإيران طردت ونهبت اليهود الذين يعيشون في أراضيها. تم تهجير مئات الآلاف من العائلات اليهودية من منازلهم وطردوا قسرا من البلدان التي يعيشون فيها"، مضيفا "هذه هي النكبة الحقيقية".ومضى المندوب الإسرائيلي الدائم بقوله: "أريد أن أذكركم بالحقائق التاريخية، ففي 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، تبنت هذه المؤسسة قرار التقسيم، وقبل الشعب اليهودي القرار دون تردد، بينما رفضه العرب. حاولت خمسة جيوش عربية مع العرب الذين عاشوا في إسرائيل تدمير إسرائيل ومواطنيها. لكنهم لم يكتفوا باليهود في إسرائيل فقط، بل بدؤوا بطردهم من أرضهم".وتابع إردان: "هذه هي الكارثة التي لحقت باليهود الذين يُنسون هنا في الأمم المتحدة عاما بعد عام. توقفوا عن تجاهل النكبة اليهودية".يشار إلى أن النكبة هو مصطلح فلسطيني يشير إلى المأساة الإنسانية التي رافقت تشريد مئلات الآلاف من الشعب الفلسطيني خارج بلاده، وتهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948.
https://sputnikarabic.ae/20201213/رفض-محمد-الخامس-تسليمهم-للنازيين-ماذا-تعرف-عن-اليهود-المغاربة-والمناصب-التي-تقلدوها؟-1047500412.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104545/88/1045458870_0:177:1200:1077_1920x0_80_0_0_5c5352c203d4514e7608e2616fd2a094.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: النكبة الحقيقية حدثت ليهود إيران والدول العربية

20:58 GMT 30.11.2022
© Photo / UNRWA Photo Archive / Recolor by Belal Khaledسلسلة من الصور الملونة التي التقطت أثناء أحداث النكبة عام 1948، حيث تظهر المعاناة المؤلمة التي عاشها الأطفال وآباؤهم في تلك المرحلة القاسية من تاريخ فلسطين
سلسلة من الصور الملونة التي التقطت أثناء أحداث النكبة عام 1948، حيث تظهر المعاناة المؤلمة التي عاشها الأطفال وآباؤهم في تلك المرحلة القاسية من تاريخ فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© Photo / UNRWA Photo Archive / Recolor by Belal Khaled
تابعنا عبرTelegram
قالت قناة عبرية، إنه من المتوقع أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الأربعاء على قرار "لعقد حدث رفيع المستوى لإحياء ذكرى النكبة بناء على طلب الفلسطينيين".
وأضافت القناة السابعة أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هاجم القرار المرتقب بشدة وقال في خطاب له بالمنظمة الأممية: "ماذا ستقول إذا احتفل المجتمع الدولي بيوم تأسيس بلدك باعتباره كارثة؟ يا له من عار".
وأضاف إردان "لمدة 75 عاما في مبنى الأمم المتحدة، رويت قصة كاذبة تماما عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إنهم يروون قصة عن اللاجئين الفلسطينيين والتي تمحو بالطبع القصة الحقيقية - النكبة اليهودية هي النكبة الحقيقية".
وزعم أن "الدول العربية وإيران طردت ونهبت اليهود الذين يعيشون في أراضيها. تم تهجير مئات الآلاف من العائلات اليهودية من منازلهم وطردوا قسرا من البلدان التي يعيشون فيها"، مضيفا "هذه هي النكبة الحقيقية".
يهود خلال عطلة عيد الفصح اليهودي بالقرب من الحائط الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2020
رفض محمد الخامس تسليمهم للنازيين... ماذا تعرف عن اليهود المغاربة والمناصب التي تقلدوها؟
13 ديسمبر 2020, 19:35 GMT
ومضى المندوب الإسرائيلي الدائم بقوله: "أريد أن أذكركم بالحقائق التاريخية، ففي 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، تبنت هذه المؤسسة قرار التقسيم، وقبل الشعب اليهودي القرار دون تردد، بينما رفضه العرب. حاولت خمسة جيوش عربية مع العرب الذين عاشوا في إسرائيل تدمير إسرائيل ومواطنيها. لكنهم لم يكتفوا باليهود في إسرائيل فقط، بل بدؤوا بطردهم من أرضهم".
وتابع إردان: "هذه هي الكارثة التي لحقت باليهود الذين يُنسون هنا في الأمم المتحدة عاما بعد عام. توقفوا عن تجاهل النكبة اليهودية".
يشار إلى أن النكبة هو مصطلح فلسطيني يشير إلى المأساة الإنسانية التي رافقت تشريد مئلات الآلاف من الشعب الفلسطيني خارج بلاده، وتهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала