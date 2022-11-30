https://sputnikarabic.ae/20221130/شويغو-نعمل-على-اختيار-أساليب-جديدة-لاستخدام-القوات-الصاروخية-والمدفعية-والطائرات-المسيرة-1070690114.html
شويغو: الدفاع الروسية ستولي اهتماما خاصا للتخطيط والبناء لصالح القوات النووية
شويغو: الدفاع الروسية ستولي اهتماما خاصا للتخطيط والبناء لصالح القوات النووية
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الوزارة ستولي اهتماما خاصا، العام المقبل، للبناء في صالح القوات النووية. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T09:55+0000
2022-11-30T09:55+0000
2022-11-30T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو خلال اجتماع لقادة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "عند إعداد قائمة بمشاريع البناء الشامل لعام 2023، سيولى اهتمام خاص للبناء لصالح القوات النووية الاستراتيجية".ووفقا لشويغو، من المهم الحفاظ على نهج متوازن لتخطيط البناء ضمن أموال الميزانية المخصصة، لتشغيل مرافق البنية التحتية بالتزامن مع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.وأشار شويعو إلى أن القوات الروسية تعمل على اختبار طرق جديدة لاستخدام القوات الصاروخية والمدفعية بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.وتابع: "شارك نحو ثلاثة آلاف مدرب في التدريب القتالي للتشكيلات العسكرية الجديدة، في أكثر من مئة ساحة تدريب في أراضي بلدنا وجمهورية بيلاروس. هناك أكثر من 300 ألف جندي احتياط تم تدريبهم في شهرين، بما في ذلك المتطوعين".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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روسيا
شويغو: الدفاع الروسية ستولي اهتماما خاصا للتخطيط والبناء لصالح القوات النووية
09:55 GMT 30.11.2022 (تم التحديث: 10:29 GMT 30.11.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الوزارة ستولي اهتماما خاصا، العام المقبل، للبناء في صالح القوات النووية.
وقال شويغو خلال اجتماع لقادة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء: "عند إعداد قائمة بمشاريع البناء الشامل لعام 2023، سيولى اهتمام خاص للبناء لصالح القوات النووية الاستراتيجية".
ووفقا لشويغو، من المهم الحفاظ على نهج متوازن لتخطيط البناء ضمن أموال الميزانية المخصصة، لتشغيل مرافق البنية التحتية بالتزامن مع توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأشار شويعو إلى أن القوات الروسية تعمل على اختبار طرق جديدة لاستخدام القوات الصاروخية والمدفعية بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.
وتابع: "شارك نحو ثلاثة آلاف مدرب في التدريب القتالي للتشكيلات العسكرية الجديدة، في أكثر من مئة ساحة تدريب في أراضي بلدنا وجمهورية بيلاروس. هناك أكثر من 300 ألف جندي احتياط تم تدريبهم في شهرين، بما في ذلك المتطوعين".