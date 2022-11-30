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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221130/صفارات-الإنذار-تدوي-في-منطقتين-بأوكرانيا-1070678254.html
صفارات الإنذار تدوي في منطقتين بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في منطقتين بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتين بأوكرانيا، اليوم الأربعاء. 30.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-30T02:35+0000
2022-11-30T02:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت التحذيرات في منطقتي دنيبروبتروفسك خاركوف بأوكرانيا.في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية مؤقتا، وترك غالبية مستهلكي الطاقة الكهربائية من دون كهرباء.في اليوم التالي، أفادت الوزارة أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة ومنشآت البنية التحتية الحيوية.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم توجيه ضربة كبيرة لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وقصف جميع المرافق المخصصة.وقالت الوزارة إنه لم تكن هناك ضربات على كييف، وأن الدمار الذي لحق بالمدينة جاء نتيجة سقوط صواريخ دفاع جوي منتشرة في مناطق سكنية في العاصمة الأوكرانية.وتم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.
https://sputnikarabic.ae/20221128/صفارات-الإنذار-تدوي-في-ثلاث-مناطق-بأوكرانيا-1070645934.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في منطقتين بأوكرانيا

02:35 GMT 30.11.2022
© AFP 2022 / Arman Soldinآثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / Arman Soldin
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتين بأوكرانيا، اليوم الأربعاء.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت التحذيرات في منطقتي دنيبروبتروفسك خاركوف بأوكرانيا.
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنه بسبب الضربات الروسية تم إلغاء تنشيط جميع محطات الطاقة النووية ومعظم محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية مؤقتا، وترك غالبية مستهلكي الطاقة الكهربائية من دون كهرباء.
في اليوم التالي، أفادت الوزارة أنه تمت استعادة إمدادات الطاقة ومنشآت البنية التحتية الحيوية.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، تم توجيه ضربة كبيرة لنظام القيادة والسيطرة العسكرية لأوكرانيا ومنشآت الطاقة ذات الصلة، وقصف جميع المرافق المخصصة.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في 3 مناطق أوكرانية
28 نوفمبر, 23:53 GMT
وقالت الوزارة إنه لم تكن هناك ضربات على كييف، وأن الدمار الذي لحق بالمدينة جاء نتيجة سقوط صواريخ دفاع جوي منتشرة في مناطق سكنية في العاصمة الأوكرانية.
وتم استهداف البنية التحتية للطاقة والدفاع والجيش والاتصالات الأوكرانية في هجمات انتقامية من قبل القوات المسلحة الروسية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وشنت موسكو ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي المسؤولة عن قصفه.
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