https://sputnikarabic.ae/20221130/طبيب-يكشف-سبب-عدم-الحاجة-إلى-رفع-جهاز-المناعة-1070698448.html

طبيب يكشف سبب عدم الحاجة إلى "رفع" جهاز المناعة

طبيب يكشف سبب عدم الحاجة إلى "رفع" جهاز المناعة

كشف الطبيب الروسي أليكسي فودوفوزوف لماذا لا ينبغي تناول الفيتامينات ومختلف العقاقير لزيادة المناعة خاصة في فصل الخريف والشتاء وكيفية مساعدة الجهاز المناعي. 30.11.2022, سبوتنيك عربي

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وقال فودوفوزوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن تناول الأدوية ومستحضرات الفيتامينات من أجل "رفع" المناعة لا معنى له: "من الأفضل عدم لمس هذا الجهاز. لحسن الحظ، عادة لا يتفاعل مع تجاوزاتنا. يمكننا أن نشرب أي شيء، لكن هذا لن يؤثر على جهاز المناعة".ووفقا له، إذا أمكن تحقيق الرغبة في تحقيق "استجابة مناعية قوية"، فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب سلبية للغاية.وأوضخ الطبيب أن الجهاز المناعي سيستجيب بشكل كاف للتهديدات إذا كنت تتبع أسلوب حياة صحي "الإفراط في تناول الطعام والخمول البدني والإجهاد المفرط وقلة النوم - كل ذلك يؤثر على جهاز المناعة. لذلك، بشروط، يمكننا مساعدته من خلال القضاء على هذه العوامل. أي تناول الطعام بشكل طبيعي، وعدم الإفراط في الأكل وعدم تعريض نفسك للسمنة ومحاولة الحركة".وأضاف أنه لحل هذه المشكلة، لا يحتاج المرء إلى ممارسة تمارين بدنية مرهقة: "الأنشطة اليومية المعتادة كافية، على سبيل المثال، الذهاب إلى محطة واحدة للمواصلات العامة في وقت مبكر في طريق العمل أو المنزل. سيكون هذا كافياً لجميع الأجهزة والأنظمة لتعمل بشكل طبيعي، بما في ذلك الجهاز المناعي".

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